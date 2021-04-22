Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu bu önemli tarih Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan etmiş ulusal bir bayramdı. Bu kutlu güne kısa bir süre kala 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gerek ezberlemek, gerekse sosyal mecralardan paylaşmak üzere araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 23 Nisan şiirlerini sizler için bu başlık altında derledik. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 23 Nisan şiirleri…