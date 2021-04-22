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Haberler Yaşam En güzel 23 Nisan şiirleri seçenekleri burada! İşte 101. Yıl dönümüne özel 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:15

En güzel seçenekleri burada! İşte 101. Yıl dönümüne özel 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!

'nin kurulduğu bu önemli tarih Ulu Önder tarafından dünya çocuklarına armağan etmiş ulusal bir bayramdı. Bu kutlu güne kısa bir süre kala 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gerek ezberlemek, gerekse sosyal mecralardan paylaşmak üzere araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 23 Nisan şiirlerini sizler için bu başlık altında derledik. İşte açılışının 101. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 23 Nisan şiirleri…

101. Yıl dönümüne özel 23 Nisan şiirleri seçenekleri! İşte 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. Böylesine önemli olan bu tarihte özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve binlerce vatandaş gerek ödev gerekse sosyal medya üzerinden bugünün anlam ve önemini yansıtan araştırmasına çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene Çocuk bayramı coşkusu evlerde yaşanacak. Hal böyleyken 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri seçenekleri bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel 23 Nisan şiirleri…

101. Yıl dönümüne özel 23 Nisan şiirleri seçenekleri! İşte 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün çocuk günüdür,
Dünyanın düğünüdür,
Ulusumun ünüdür,
Hoş geldin .

Bağımsızlık özüdür,
Kardeşliğin günüdür,
Atatürk'ün sözüdür,
Hoş geldin 23 Nisan.

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101. Yıl dönümüne özel 23 Nisan şiirleri seçenekleri! İşte 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!

23 NİSAN'LA İLGİLİ ŞİİRLER 2 KITALIK

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

101. Yıl dönümüne özel 23 Nisan şiirleri seçenekleri! İşte 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!

23 NİSAN ŞİİRLERİ 1. SINIF

Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.

101. Yıl dönümüne özel 23 Nisan şiirleri seçenekleri! İşte 2,3,4 ve 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi 23 Nisan şiirleri burada!

3 Kıtalık 23 Nisan Şiiri

Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
için,
Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.

-

Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

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