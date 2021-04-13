En güzel, kısa, uzun, resimli Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri! Ayetli ve dualı Ramazan mesajları 2021 ile Hayırlı Ramazanlar!

Müslüman aleminin huzurla karşıladığı mübarek ay 13 Nisan'da başlıyor. Bu aya kavuşmanın huzurunu paylaşmak isteyen Müslüman alemi en güzel, dualı, ayetli, kısa ve uzun Ramazan mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel görsel ve metinleri ile Ramazan mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte çeşitli sosyal mecralardan paylaşabileceğiniz 2021 yılına özel en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı Hoş geldin Ramazan mesajları…

HOŞGELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Ramazanın en önemli özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Faziletleri saymakla bitmeyecek olan bu ayın gelişinin huzurunu paylaşabilmeniz adına sizler için 2021 Ramazan mesajları ve sözleri şeklindeki bu içeriğimizi hazırladık. İşte en güzel Ramazan mesajları ve sözleri…