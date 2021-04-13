En güzel, kısa, uzun, resimli Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ve sözleri! Ayetli ve dualı Ramazan mesajları 2021 ile Hayırlı Ramazanlar!

Bu mübarek aya kavuşmanın huzurunu yaşayan Müslüman alemi sevdikleriyle paylaşabilecekleri Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri arayışına çıktı. On bir aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu ayda yapılan ibadetlerle beraber güzel ahlak, ümmet bilinci ve İslam kardeşliğinin pekiştiği biliniyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşabilecekleri en güzel, dualı, ayetli, kısa ve uzun Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…