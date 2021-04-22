Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri! Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:43

En güzel ve seçenekli ve sözleri! Resimli ve anlamlı kutlama mesajları ve sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği için kutlama mesajları araştırmaları hız kazandı. Bu özel ve anlamlı gün için, resimli ve mesajlarını sosyal medyadan paylaşmak isteyenler sorgulamalar yapıyorlar. Bilindiği üzere; 23 Nisan 1920 tarihinde Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış, 23 Nisan 1921 tarihinde ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı. İşte kutlama mesajları ve sözleri

En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri! Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

101.yıldönümünde ve sözleri sorgulamaları hız kazandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli ve anlamlı gün koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden paylaşabilecekleri kutlama mesajları ve sözleri sorgulaması yapıyor. İşte ve mesajları!

En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri! Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri! Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri! Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 'nı kutluyorum.

En güzel ve seçenekli 23 Nisan mesajları ve sözleri! Resimli ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 'nı kutlarım.

SON DAKİKA