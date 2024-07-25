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EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:08
EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YKS tercih işlemleri için beklenen gün geldi çattı. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler hem TYT hem de AYT puanları ile tercih yapabiliyor. TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar en iyi 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları listesi için arama motorlarına yöneldi. Ön lisans olarak kabul edilen bu bölümler ile iş dünyasına kısa sürede atılabilir ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıla tamamlayabilirsiniz. İşte önü açık, en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2024…