EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

8-9 Haziran tarihleri arasında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de tercih maratonu başladı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday "En iyi 2 yıllık bölümler neler, neye göre alıyorlar, hangi bölümlerin önü açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinde gerçekleşecek. İşte YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024...