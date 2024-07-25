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Haberler Yaşam EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:08

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS tercih işlemleri için beklenen gün geldi çattı. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler hem TYT hem de AYT puanları ile tercih yapabiliyor. TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar en iyi 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları listesi için arama motorlarına yöneldi. Ön lisans olarak kabul edilen bu bölümler ile iş dünyasına kısa sürede atılabilir ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıla tamamlayabilirsiniz. İşte önü açık, en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2024…

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

8-9 Haziran tarihleri arasında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de tercih maratonu başladı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday "En iyi 2 yıllık bölümler neler, neye göre alıyorlar, hangi bölümlerin önü açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinde gerçekleşecek. İşte YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024...

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2024

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu 8 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor.

İşte, 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları:

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EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM-YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

Dış Ticaret

Dijital Fabrika Teknolojileri

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

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