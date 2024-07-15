EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlere kısa bir süre kala TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İstedikleri bölümü ve okulların listesini çıkarmak isteyen adaylar " En iyi 2 yıllık bölümler neler, neye göre alıyorlar, hangi bölümlerin önü açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024...