En komik burçlar! Zeka ile mizahı aynı potada eritiyorlar…

5. ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslanlar ilgi odağı olmayı seven doğal sanatçılardır ve komik olmak onlara bu konuda yardımcı olur. Komedi etkisi olsun diye abartılarla dolu bir hikaye anlatmayı seven arkadaşlardır ve sesler de dahil olmak üzere tüm rolleri kendileri oynamakta hiç sorun yaşamazlar.