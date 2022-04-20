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En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
12:10
En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, 2021 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de nüfusun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Bu verilerle; 2021 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimler de belli oldu. İşte en popüler erkek ve kız bebek isimleri!