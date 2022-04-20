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Haberler Yaşam En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 12:10

En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, 2021 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de nüfusun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Bu verilerle; 2021 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimler de belli oldu. İşte en popüler erkek ve kız bebek isimleri!

En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?

2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?

Öte yandan; 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimlerin dışında, 0-17 yaş grubundaki en çok kullanılan erkek ve çocuk genç isimleri sıralandı.

İşte dikkat çeken sonuçlar

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En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?

En popüler erkek bebek isimleri:

1 - Yusuf

Doğan erkek bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf ismi verildi.

2 - Alparslan

Doğan erkek bebeklerin 6 bin 218'üne Alparslan ismi verildi.

3 - Miraç

Doğan erkek bebeklerin 5 bin 698'ine Miraç ismi verildi.

En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?

En popüler kız bebek isimleri

1 - Zeynep

Doğan kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep ismi verildi.

En popüler erkek ve kız isimleri belli oldu: 2021 yılında yeni doğan bebeklere en çok hangi isimler verildi?

2 - Elif

Doğan kız bebeklerin 6 bin 448'üne Elif ismi verildi.

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