En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur’dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...

KAFASINI TAŞA ÇARPMIŞ

Çeşitli suçlardan 29 ayrı kaydı olduğu ortaya çıkan Tosun'un eşiyle yapılan görüşmede iki yıl önce boşandıkları ve son olarak 3 gün önce gördüğü öğrenildi. Akrabalarıyla yapılan görüşmede ise kendisinden 3 gündür haber alamadıklarını ve cesedin bulunduğu yere arkadaşları ile arada gidip takıldığını söylediler. Bu bilgiler ışığında değerlendirme yapan ekipler Tosun'un olay yerinde oturduğu yerden 3 metre yüksekten düşerek kafasını taşa çarptığı ve burada hayatını kaybettiği değerlendirildi.