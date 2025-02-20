Haberler
Yaşam
En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur'dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
12:31
En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur'dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...
İstanbul Ümraniye'de dere kenarında sırtüstü yatar vaziyette ve yüzü deforme olmuş şekilde bulunan cesedin bir kaç gündür ailesinin haber alamadığı 28 yaşındaki Uğur Tosun'a ait olduğu ortaya çıktı. Tosunun oraya 3 metre yüksekten dengesini kaybederek düştüğü öne sürüldü.