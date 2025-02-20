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Haberler Yaşam En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur'dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:31

En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur'dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...

İstanbul Ümraniye'de dere kenarında sırtüstü yatar vaziyette ve yüzü deforme olmuş şekilde bulunan cesedin bir kaç gündür ailesinin haber alamadığı 28 yaşındaki Uğur Tosun'a ait olduğu ortaya çıktı. Tosunun oraya 3 metre yüksekten dengesini kaybederek düştüğü öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur’dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...

Olay, 17 Şubat saat 09.30 sıralarında Site Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı'ndan meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur’dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur’dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri cesedin 28 yaşındaki Uğur Tosun'a ait olduğunu belirledi.

En son 3 gün önce görülmüştü! Kayıp Uğur’dan acı haber geldi! Meğer yolda yürürken 3 metreden...

KAFASINI TAŞA ÇARPMIŞ

Çeşitli suçlardan 29 ayrı kaydı olduğu ortaya çıkan Tosun'un eşiyle yapılan görüşmede iki yıl önce boşandıkları ve son olarak 3 gün önce gördüğü öğrenildi. Akrabalarıyla yapılan görüşmede ise kendisinden 3 gündür haber alamadıklarını ve cesedin bulunduğu yere arkadaşları ile arada gidip takıldığını söylediler. Bu bilgiler ışığında değerlendirme yapan ekipler Tosun'un olay yerinde oturduğu yerden 3 metre yüksekten düşerek kafasını taşa çarptığı ve burada hayatını kaybettiği değerlendirildi.

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