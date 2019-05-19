En tuhaf sorulara bile her zaman aynı sabırla cevap vereceğım

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan boyunca ATV ekranlarında hem iftar hem de sahur programı yapıyor. Milyonlarca takipçisi var. Ona soru sormak için Türkiye'nin dört bir yanından programına geliyorlar. Biz de Ramazan vesilesi ile bir araya geldik. "Yıllardır hep aynı sorular soruluyor, Hoca artık bu soruları cevaplamaktan bıkmadı mı?" şeklinde yapılan eleştirilere ise şu cevabı veriyor: "Her zaman aynı sabırla cevap vereceğim. Ben özel hayatımda da çok toleranslıyımdır. Yaşlı insanları ve çocukları çok seviyorum. Onlara saatlerimi ayırmak isterim imkânım olsa. Bana gelen sorulara verdiğim cevaplar bu muhabbetten kaynaklanıyor. Acaba sorulara verdiğim cevap bir kişinin kalbinde İslam'a karşı muhabbet oluşturur mu, birinin korkusunu yenmesine sebep olur mu? diye düşünüyorum. İhtiyacı var ki soruyorlar."