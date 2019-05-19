En tuhaf sorulara bile her zaman aynı sabırla cevap vereceğım

- Genelde Müslüman deyince "Bir hırka bir lokma" felsefesi geliyor. Bu algıda bir hata mı var?
- Allah verdiğini kulunun üzerinde görmek istiyor. Adam var geliyor peygamberin yanına son derece sallapati şekilde, diğeri yıkanıyor, koku sürüyor, gusülünü yapıyor ve en temiz elbisesini giyip öyle gidiyor. Peygamberimiz onu görünce gülüyor: "Allah güzeldir güzeli sever" diyor. O sahabenin ismi Cerir Bin Abdullah. Peygamber efendimiz, yabancı ülke temsilcileri ile görüştüğünde onu da yanında götürürmüş. Vitrin önemli yani. Cerir'e "Allah'ın sevdiği özellikler var sende" diyor. Bu İslam'a aykırı değil, İslam bir hırka bir lokma, yanlış şekilde yorumlandığı kanaatindeyim. Kâinat senin olsa gönlündeki bir hırka bir lokmadır senin anlayışı farklı. "Hiçbir şeyin olmasın, sen Müslümansın sen sürünmeye devam et, başkaları lokma, hırkaları götürsün sen bir lokma ile geçin" anlayışı doğru değildir.