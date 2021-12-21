En uzun gece mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, resimli 21 Aralık Kış gündönümü en uzun gece kutlama mesajı

Dünyanın güneyine yaz, kuzeyine ise kışı getiren 21 Aralık en uzun gece mesajları ile anlam buluyor. Ülkemizin de yer aldığı Kuzey Yarım Küre'de her 21 Aralık'ta olduğu gibi yine en uzun gece en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli mesajlar araştırılıyor. Kış Gündönümü'nde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmak isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte En uzun gece mesajları ve sözleri 2021