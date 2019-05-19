En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?
En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?
Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Müslümanlar için en hayırlı ay olan Ramazan ayı boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde oruçlar tutulacak ve akşamları iftarlar edilecek. Peki dünyanın hangi bölgelerinde ne kadar oruç tutuluyor? Hangi ülkelerde daha az hangilerinde daha uzun süre oruç tutuluyor? İşte bu soruların cevabı haberimizde.
Giriş Tarihi: 19.05.2019
11:59
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019
12:13