Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

En uzun nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

Mübarek ayının içindeyiz. Müslümanlar için en hayırlı ay olan Ramazan ayı boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde oruçlar tutulacak ve akşamları iftarlar edilecek. Peki dünyanın hangi bölgelerinde ne kadar tutuluyor? Hangi ülkelerde daha az hangilerinde daha uzun süre oruç tutuluyor? İşte bu soruların cevabı haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 12:13
En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

İşte en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan bölge bölge tutma süreleri...

En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

Grönland'da süresi 2019: 20,5 ile 21 saat arası.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

Norveç'te süresi 2019: 19 ile 19,5 saat arası.

En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

İsveç'te süresi 2019: 19 ile 19,5 saat arası.

En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

Rusya'da süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası.

En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

Danimarka'da süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası.

En uzun oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç hangi ülkede?

İngiltere'de süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası.

BİZE ULAŞIN