Son dakika... Sosyal medyada fenomen olan isimler arasında yer alan TikTok fenomeni Enes Çakmak ile ilgili araştırmalar, arkadaşı Can Yıldırım'ın yaptığı paylaşım sonrası dikkat çekiyor. Ünlü ismin trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiğine dair paylaşımların yapılması sonucunda "Enes Çakmak kimdir, öldü mü? TikTok fenomeni Enes Çakmak (Enesalf) nereli ve kaç yaşındaydı?" sorularına yanıt aranıyor. Enes Alf kullanıcı ismi ile paylaşımlar yapan isim aslen Erzurumlu'dur. Sosyal medyada Enes Alf adı ile anılan Enes Çakmak öldü mü? İşte bilgiler!