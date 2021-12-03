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Haberler Yaşam Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 00:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 00:51

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık bazda duyurulan enflasyon oranlarının Kasım ayındaki son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinde nasıl değişim olacağını merak eden ve öğrenmek isteyenler ise yoğun şekilde "enflasyon ne zaman açıklanacak, 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Merak konusu olan 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

"Enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu her ay sonunda merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklamasını bekleyenler "enflasyon ne zaman açıklanacak, 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK ile 2021 Kasım ayı enflasyon oranı açıklaması gün ve saat bilgileri şöyle;

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

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