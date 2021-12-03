Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık bazda duyurulan enflasyon oranlarının Kasım ayındaki son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinde nasıl değişim olacağını merak eden ve öğrenmek isteyenler ise yoğun şekilde "enflasyon ne zaman açıklanacak, 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Merak konusu olan 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.