Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK ile 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?

"Enflasyon ne zaman açıklanacak?" sorusu her ay sonunda merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklamasını bekleyenler "enflasyon ne zaman açıklanacak, 2021 Kasım Ayı enflasyon oranı açıklaması saat kaçta yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK ile 2021 Kasım ayı enflasyon oranı açıklaması gün ve saat bilgileri şöyle;