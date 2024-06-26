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Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:12

Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!

Emekli ve memur zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamda son veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2024 Haziran ayı enflasyon oranı temmuz zammı üzerinde etkili olacak son yüzdeyi ortaya çıkaracak. Bu noktada beklenti ve TEFE-TÜFE rakamları takip ediliyor. Peki; enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta, yüzde kaç olur? İşte, beklenti...

Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!

Enflasyon ne zaman açıklanacak belli oldu. TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan veri sonrası ekonomik gelişmeler takip ediliyor. Bu defa beklenen verinin önemi emekli ve memur zammı üzerinde etkili olması. Enflasyon beklentisi belirlenirken geçen 5 veri için araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne olur?

Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

Bu veri ile memur ve emeklinin zam oranı belirlenecek.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

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