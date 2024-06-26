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Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:12
Enflasyon ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile temmuz zammı bekleniyor!
Emekli ve memur zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamda son veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2024 Haziran ayı enflasyon oranı temmuz zammı üzerinde etkili olacak son yüzdeyi ortaya çıkaracak. Bu noktada beklenti ve TEFE-TÜFE rakamları takip ediliyor. Peki; enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta, yüzde kaç olur? İşte, beklenti...