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Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:52

Enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2024 Mayıs enflasyonu ne olur? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanır soruları Haziran ayı itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi pek çok konu üzerinde etkili olan TEFE-TÜFE rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılıyor. 3 Haziran itibarıyla mayıs enflasyonu için geri sayım başladı. Peki; 2024 Mayıs enflasyon oranı yüzde kaç olacak? İşte, beklenti...

Enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2024 Mayıs enflasyonu ne olur? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

2024 Mayıs enflasyon oranı kaç, ne oldu soruları ekonomi ilgililerinin gündemindeki yerini aldı. Temmuz ayında emekli ve memurun maaşında yaşanacak artışı belirleyecek yeni rakamlar için takip başladı. Öte yandan enflasyon beklentisi karşılanacak mı merak ediliyor. Peki, TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? İşte, detaylar...

Enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2024 Mayıs enflasyonu ne olur? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini 3 Haziran Pazartesi günü açıklayacak.

TEFE-TÜFE rakamları saat 10.00'da belli olacak.

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Enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2024 Mayıs enflasyonu ne olur? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

NİSAN ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı:
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

Enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2024 Mayıs enflasyonu ne olur? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

MART ENFLASYONU NE OLDU?

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2024 Mayıs enflasyonu ne olur? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e geriledi.

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