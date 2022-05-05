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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 06:59

SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?

Kira artış oranı, Temmuz ayında belli olacak emekli memur zammı gibi birçok konuyu etkileyen Nisan ayı enflasyon oranı son dakika açıklaması ile bugün belli olacak. Normal şartlarda her ayın 3'ünde belli olan bu veri, bu yıl bayram tatili nedeniyle 5 Mayıs 2022 bugüne ertelenmişti. Bu noktada "2022 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay bilindiği üzere yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı? İşte son dakika açıklamasının detayları...

SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?

Nisan ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Bayram tatili nedeniyle ertelenen bu kritik veri, gerek emekli zammı gerekse kira artış oranı gibi birçok konuda önem arz ediyor. Milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden bu yana "2022 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını geçtiğimiz ay açıklamış, buna göre; yıllık fiyatlarda oran yüzde 61,14 olarak duyurulmuştu. İşte Nisan enflasyon oranı verisi son dakika açıklamasının detayları...

ENFLASYON ORANI BELLİ OLUYOR!

Türkiye'nin bugünkü gündeminde TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri yer alıyor. Her ay olduğu gibi saatler 10.00'ı gösterdiğinde duyurulacak olan veriler şimdiden araştırma konusu haline geldi.

İşte gelen açıklamanın detayları;

SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?

2022 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını geçtiğimiz ay açıkladı.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı için kritik gün geldi! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamları için çeşitli yorumlar mevcut. Mart ayına yakın oranlarda çıkabileceği gibi daha düşük ya da daha yüksek olabileceği yönünde açıklamalar gündemde.

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