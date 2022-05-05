Nisan ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Bayram tatili nedeniyle ertelenen bu kritik veri, gerek emekli zammı gerekse kira artış oranı gibi birçok konuda önem arz ediyor. Milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden bu yana "2022 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını geçtiğimiz ay açıklamış, buna göre; yıllık fiyatlarda oran yüzde 61,14 olarak duyurulmuştu. İşte Nisan enflasyon oranı verisi son dakika açıklamasının detayları...

ENFLASYON ORANI BELLİ OLUYOR!

Türkiye'nin bugünkü gündeminde TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri yer alıyor. Her ay olduğu gibi saatler 10.00'ı gösterdiğinde duyurulacak olan veriler şimdiden araştırma konusu haline geldi.

İşte gelen açıklamanın detayları;