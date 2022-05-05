Kira artış oranı, Temmuz ayında belli olacak emekli memur zammı gibi birçok konuyu etkileyen Nisan ayı enflasyon oranı son dakika açıklaması ile bugün belli olacak. Normal şartlarda her ayın 3'ünde belli olan bu veri, bu yıl bayram tatili nedeniyle 5 Mayıs 2022 bugüne ertelenmişti. Bu noktada "2022 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay bilindiği üzere yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı? İşte son dakika açıklamasının detayları...