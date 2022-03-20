Haberler Yaşam Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:54

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

Enflasyon oranı, ülke ekonomisi için oldukça kritik. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Birçok sektörde piyasalara etki eden bu oran şubat ayı için mart ayının başında belli oldu. Buna göre şubat ayı enflasyon oranı yüzde 54,44 olarak açıklandı. Şimdi gözler mart ayı enflasyon oranında. Oranla birlikte kira artış zammını da açıklayan TÜİK, mart ayı oranlarını açıklamak için hazırlandı. Peki, enflasyon oranı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? İşte cevabı...