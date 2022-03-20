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Haberler Yaşam Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:54

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

Enflasyon oranı, ülke ekonomisi için oldukça kritik. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Birçok sektörde piyasalara etki eden bu oran şubat ayı için mart ayının başında belli oldu. Buna göre şubat ayı enflasyon oranı yüzde 54,44 olarak açıklandı. Şimdi gözler mart ayı enflasyon oranında. Oranla birlikte kira artış zammını da açıklayan TÜİK, mart ayı oranlarını açıklamak için hazırlandı. Peki, enflasyon oranı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? İşte cevabı...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamlarının açıklanacağı tarih için vatandaşlar araştırma yapıyor. Kira artış oranı, memur ve memur emeklisi zammı başta olmak üzere birçok alanda piyasaları etkileyecek olan enflasyon oranı, nisan ayında belli olacak. Peki, hangi tarihte, mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu ay şubat enflasyonu 3 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Mart enflasyonu ise 4 Nisan 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklar. Her ayın 3. günü sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır. Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiğinden bu ay rakamlar 4 Nisan tarihinde açıklanacak.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?

2022 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

4 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak mart ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayında ise enflasyon 54,44, kira artış zammı ise 25,98 olmuştu. Mart ayı için piyasa beklentisi, aynı grafikte seyredeceği yönünde. Ancak sürprizler de olabilir.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 mart ayı enflasyon rakamları ne olur?
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