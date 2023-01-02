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Haberler Yaşam Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:55

Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

Emekli ve memur zammını belirleyecek son enflasyon rakamları açıklanıyor. Milyonlarca vatandaş TÜİK açıklamasına odaklandı. Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Her ayın ilk haftasında açıklanan TEFE-ÜFE verisi öncesinde Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçları paylaşılıyor. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 2,88 yıllık bazda yüzde 84,39 oranları ortaya çıkmıştı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi ne oldu, yüzde kaç? İşte, enflasyon oranı Aralık 2022 hakkında merak edilenler…

Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta yayımlanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli ve memur zammı için son veri açıklanıyor. TEFE-ÜFE enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Oran öncesinde aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Peki, enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, ne olur, yüzde kaç bekleniyor? İşte, 2022 Aralık verisi ile ocak zammı hakkında merak edilenler…

Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK kurumsal veri takvimi üzerinden Tüketici Fiyat Endeksi ne zaman açıklanacak belli oldu. Bu bağlamda, TÜFE – ÜFE 3 Ocak 2022 salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

İşte, beklenti ve son veriler...

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Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

ENFLASYON ORANI KASIM AYINDA KAÇ OLDU?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

SON BEŞ AYIN ENFLASYON RAKAMLARI

Temmuz 2022 enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos 2022 enflasyonu yüzde 1,46

Eylül 2022 enflasyonu yüzde 3,08

Ekim 2022 enflasyonu farkı 3,54

Kasım 2022 enflasyonu 3,51

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