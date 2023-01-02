Aralık enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-ÜFE 2022 Aralık ayı enflasyon oranı beklenti anketi sonuçları belli oldu!

Emekli ve memur zammını belirleyecek son enflasyon rakamları açıklanıyor. Milyonlarca vatandaş TÜİK açıklamasına odaklandı. Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Her ayın ilk haftasında açıklanan TEFE-ÜFE verisi öncesinde Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçları paylaşılıyor. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 2,88 yıllık bazda yüzde 84,39 oranları ortaya çıkmıştı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi ne oldu, yüzde kaç? İşte, enflasyon oranı Aralık 2022 hakkında merak edilenler…