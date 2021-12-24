Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Emekli memur zamları, kira artış oranı gibi birçok ücreti belirleyecek olan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerle ilgili olarak Aralık ayının son haftasına girerken "Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzmanların beklentilerine göre; Aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olacağı düşünülüyor. Peki, Aralık Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? İşte tüm detaylar...