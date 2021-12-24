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Haberler Yaşam Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:18

Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Emekli memur zamları, kira artış oranı gibi birçok ücreti belirleyecek olan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerle ilgili olarak Aralık ayının son haftasına girerken "Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzmanların beklentilerine göre; Aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olacağı düşünülüyor. Peki, Aralık Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Aralık ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin verilerle belirlenecek olan emekli memur zamları öncesinde gözler adeta açıklamanın yapılacağı o tarihe çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel rakamları açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşecek. Bu noktada ise "TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte enflasyon beklentileri ve detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

2021 ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.

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Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

ARALIK 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olması bekleniyor.

Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.

Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

GEÇEN AYIN ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? 2021 Aralık ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

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