Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak enflasyon oranı son dakika haberi olarak duyurulacak. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan rakamlar, ekonomide kira artışı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem üzerinde etkili oluyor. Bu noktada milyonların gözü kulağı yılın ilk enflasyon verisi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Öte yandan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Peki Ocak enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 TÜİK rakamları ile ÜFE TÜFE Ocak ayı enflasyon oranı ne olur, yüzde kaç, beklenti ne yönde? İşte son bilgiler…