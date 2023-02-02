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Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:28

OCAK ENFLASYON ORANI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak enflasyon oranı son dakika haberi olarak duyurulacak. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan rakamlar, ekonomide kira artışı, memur ve emekli zammı gibi birçok kalem üzerinde etkili oluyor. Bu noktada milyonların gözü kulağı yılın ilk enflasyon verisi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Öte yandan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Peki Ocak enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 TÜİK rakamları ile ÜFE TÜFE Ocak ayı enflasyon oranı ne olur, yüzde kaç, beklenti ne yönde? İşte son bilgiler…

OCAK ENFLASYON ORANI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Şubat ayına girilmesiyle beraber milyonlar, "Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için ilk veri olacak rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak. Veriler merakla beklenirken, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olur, yüzde kaç? İşte detaylar.

OCAK ENFLASYON ORANI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak enflasyon oranı, 3 Şubat 2023 Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde duyurulacak Ocak ayı rakamları ile beraber memur ve emekli Temmuz zammı için yılın ilk verisi netleşmiş olacak.

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OCAK ENFLASYON ORANI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.

OCAK ENFLASYON ORANI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.

OCAK ENFLASYON ORANI saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-ÜFE ne olur, yüzde kaç?

ARALIK ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

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