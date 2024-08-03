Giriş Tarihi: 03.08.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
23:50
ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?
Temmuz ayı enflasyon verileri Ağustos ayına gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler özellikle kira artış oranını takip edenler için büyük bir merakla bekleniyor. Ağustos ayında yenilecek kira kontratlarına yapılacak kira artış zammı üst sınırı Temmuz ayı itibarıyla oluşan 12 aylık enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek.Peki, Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?