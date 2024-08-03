ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

HAZİRAN ENFLASYON AYI VERİLERİ

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından temmuz ayında duyuruldu. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.



Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.



Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.



TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.