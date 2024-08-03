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Giriş Tarihi: 03.08.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:50

ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

Temmuz ayı enflasyon verileri Ağustos ayına gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler özellikle kira artış oranını takip edenler için büyük bir merakla bekleniyor. Ağustos ayında yenilecek kira kontratlarına yapılacak kira artış zammı üst sınırı Temmuz ayı itibarıyla oluşan 12 aylık enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek.Peki, Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranıyor.Kira artış oranını belirleyecek olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Ağustos ayının başlamasıyla enflasyon verileri sorgulanmaya başladı.İşte Temmuz enflasyon verileri detayları

ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

TÜİK 2024 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Ağustos Pazartesi günü resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak.

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ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

TCMB tarafından yapılan anket sonuçları yayınlandı. İşte 2024 Temmuz ayı enflasyon artış oranı beklenti anketi sonuçları:

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşmiştir

ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?

HAZİRAN ENFLASYON AYI VERİLERİ

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından temmuz ayında duyuruldu. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON VERİLERİ TEMMUZ 2024: Bu ayki enflasyon verleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak,beklentiler ne yönde?
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