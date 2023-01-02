Haberler Yaşam Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama

Giriş Tarihi: 02.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:53

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti engelli araçları için belli oldu. Daha önce engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liraydı. Peki Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama nasıl yapılır?