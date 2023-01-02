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Haberler Yaşam Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama
Giriş Tarihi: 02.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:53

Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti engelli araçları için belli oldu. Daha önce engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liraydı. Peki Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama

Engelli vatandaşları yakından ilgilendiren üst limit miktarı merak ediliyor. Yeni yılla birlikte uygulanacak olan yeniden değerleme oranı baz alınarak yeni fiyatlar ortaya çıkıyor. Peki Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama

ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN 2023 ÜST LİMİT NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.

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Engelli araçları için 2023 üst limit ne kadar oldu? Engelli araç ÖTV indirimi 2023 hesaplama
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