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Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
11:47
Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?
3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. MEB, "2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" başlığı altında detayları paylaştı. Bu noktada ise "engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB açıklaması ile engelli öğretmen atama sürecine dair tüm detaylar.