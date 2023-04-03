Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:47

Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?

3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. MEB, "2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" başlığı altında detayları paylaştı. Bu noktada ise "engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB açıklaması ile engelli öğretmen atama sürecine dair tüm detaylar.

Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. İki aşamadan oluşan engelli öğretmen atamaları için ön başvurular 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. Hal böyleyken "engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Atamaların ardından vatandaşlar Eylül ayında görevlerine başlayacak. İşte engelli öğretmen atama başvurusuna ilişkin o detaylar.

Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?

SON DAKİKA: MEB 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASINI DUYURDU!

45 bin öğretmen atamasında başvurular alınmaya devam ederken MEB son dakika 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında duyuru paylaştı.

Buna göre başvurular Nisan ayında başlıyor. İşte, atama takvimi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Mahmut Özer yaptığı açıklamada;

"25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Engelli öğretmen atama takvimi 2023 MEB: 3 bin 500 Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri belli mi, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?

Konuya ilişkin Bakanlığın duyurusu:

2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSSLisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

ATAMA DUYURUSU TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA