Engelli öğretmen ataması için süreç başladı: MEB başvuru ekranı ile engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, puanları nasıl?

Konuya ilişkin Bakanlığın duyurusu:

2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSSLisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

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