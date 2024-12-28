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Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
14:26
Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan, kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medya hesabında yayınladı. Enis Destan'ın annesi ise yaptığı paylaşımlarla müstakbel gelini eleştirerek "Şu kıyafete bakın, bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Benim oğlumun dengi değil" dedi. Anne Gül Destan'ın bu sert ifadelerinin ardından, Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı, sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri haline geldi. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte bu iki isim hakkında merak edilen tüm detaylar...