Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? 
Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:26

Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan, kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medya hesabında yayınladı. Enis Destan'ın annesi ise yaptığı paylaşımlarla müstakbel gelini eleştirerek "Şu kıyafete bakın, bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Benim oğlumun dengi değil" dedi. Anne Gül Destan'ın bu sert ifadelerinin ardından, Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı, sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri haline geldi. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte bu iki isim hakkında merak edilen tüm detaylar...

Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan’ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak mutlu anını takipçileriyle paylaştı. Ancak, nişan sonrası Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı'yı sert bir dille eleştirdi. "Oğlumun yakasına yapışmış" diyen Gül Destan'ın bu paylaşımlarının ardından, Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı, sosyal medyada en çok araştırılan çiftlerden biri haline geldi. Peki, Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan’ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

ENİS DESTAN, ARZUM KURUÇALI İLE NİŞANLANDI

Genç futbolcu Enis Destan, kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan’ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

ENİS DESTAN'IN ANNESİ GÜL DESTAN AĞZINA GELENİ SAYDI!

Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müstakbel gelinini istemediklerini dile getirdi.

Oğlunun nişanına gitmeyen anne Destan, sosyal medyadan nişana tepki gösterdi.

Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan’ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

"BİZİM TERCİH ETMEDİĞİMİZ GELİN ADAYI"

Gül Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.

Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor," diyerek sürece tepkisini dile getirdi.

Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan’ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

"10 YAŞ BÜYÜK"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli.

SON DAKİKA