Enis Destan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enis Destan’ın nişanlısı istenmeyen gelin Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

"BİZİM TERCİH ETMEDİĞİMİZ GELİN ADAYI"

Gül Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.

Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor," diyerek sürece tepkisini dile getirdi.