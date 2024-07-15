Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI!
İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|280+7+0+0+0
280+7
270+7
280+7
|287
287
277
287
|14.836 (2023)
15.121 (2022)
12.497 (2021)
11.400 (2020)
|506,27719
503,75879
448,72182
507,20058
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|120+3+0+0+0
120+3
120+3
110+3
|123
123
123
113
|33.151 (2023)
32.132 (2022)
27.343 (2021)
26.200 (2020)
|479,33696
479,51302
421,63683
484,60454
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|49.425 (2023)
55.411 (2022)
53.391 (2021)
47.900 (2020)
|459,85603
451,34377
388,27706
457,59963
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
—
—
|41
41
—
—
|50.318 (2023)
59.629 (2022)
— (2021)
— (2020)
|458,83819
446,62777
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
100+3
90+3
|93
93
103
93
|51.155 (2023)
49.251 (2022)
42.734 (2021)
40.200 (2020)
|457,87390
458,48757
400,94225
466,81438
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|57.240 (2023)
61.406 (2022)
77.847 (2021)
87.800 (2020)
|450,99771
444,56904
362,91713
412,33547
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|76.605 (2023)
74.947 (2022)
69.638 (2021)
64.200 (2020)
|430,58504
429,89474
370,99896
438,95015
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|78.709 (2023)
85.958 (2022)
108.077 (2021)
128.000 (2020)
|428,53039
418,77447
336,52622
373,70811
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|99.525 (2023)
114.367 (2022)
114.740 (2021)
101.000 (2020)
|409,27372
392,80334
331,30162
398,10275
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|109.565 (2023)
122.411 (2022)
132.229 (2021)
116.000 (2020)
|400,88103
386,22797
318,89514
384,17645
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
80+2
|96
93
93
82
|114.951 (2023)
97.765 (2022)
92.918 (2021)
97.800 (2020)
|396,64238
407,58653
349,13309
401,93257
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|126.007 (2023)
145.132 (2022)
134.615 (2021)
131.000 (2020)
|388,18400
369,31518
317,28535
370,81788
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5
|210
205
205
205
|139.599 (2023)
138.666 (2022)
139.688 (2021)
144.000 (2020)
|378,59024
373,95008
313,96634
360,61155
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|143.253 (2023)
169.899 (2022)
204.569 (2021)
199.000 (2020)
|376,13391
353,55870
280,20504
325,51520
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
|SAY
|65+2+0+0+0
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|146.300 (2023)
170.743 (2022)
166.426 (2021)
140.000 (2020)
|374,17068
353,04061
298,44720
363,91280
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uzay Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|147.688 (2023)
150.276 (2022)
133.340 (2021)
— (2020)
|373,28665
365,86971
318,10936
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|153.822 (2023)
177.813 (2022)
183.903 (2021)
166.000 (2020)
|369,39191
348,92615
289,57764
345,06990
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|165.355 (2023)
200.621 (2022)
208.420 (2021)
168.000 (2020)
|362,55085
337,01222
278,61464
343,70013
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|188.239 (2023)
210.600 (2022)
231.603 (2021)
220.000 (2020)
|350,26135
332,23768
269,38100
314,82849
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1
|1
1
—
—
|195.588 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|346,68809
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|197.346 (2023)
219.734 (2022)
230.974 (2021)
203.000 (2020)
|345,80099
328,04835
269,59920
323,19666
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|198.282 (2023)
241.162 (2022)
274.764 (2021)
267.000 (2020)
|345,36017
318,95120
255,02997
294,73393
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|110+3+0+0+0
110+3
110+3
100+3
|113
113
113
103
|225.064 (2023)
209.648 (2022)
188.654 (2021)
149.000 (2020)
|333,60817
332,65428
287,27986
356,53987
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|242.135 (2023)
228.199 (2022)
215.911 (2021)
216.000 (2020)
|326,86552
324,33950
275,54315
316,90023
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+0+0
30+1
—
—
|31
31
—
—
|242.465 (2023)
285.826 (2022)
— (2021)
— (2020)
|326,74770
302,52085
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|243.997 (2023)
203.411 (2022)
176.276 (2021)
136.000 (2020)
|326,17583
335,63255
293,36404
367,06699
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
68
82
|246.897 (2023)
293.247 (2022)
Dolmadı (2021)
275.000 (2020)
|325,10008
300,09094
Dolmadı
292,05648
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
31
56
|258.269 (2023)
293.703 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|320,99840
299,94269
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
3+0
|2
1
—
1
|258.900 (2023)
131.694 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|320,78268
378,92875
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|6
13
14
21
|275.972 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
288.000 (2020)
|315,06264
Dolmadı
Dolmadı
287,11496
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|288.828 (2023)
308.594 (2022)
353.502 (2021)
319.000 (2020)
|310,97703
295,27620
234,54300
276,81518
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
30+1
30+1
65+2
|9
5
8
8
|290.410 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,49546
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|21
23
32
72
|292.672 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
284.000 (2020)
|309,80721
Dolmadı
Dolmadı
288,58742
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1
|6
9
9
14
|295.056 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,12029
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
|36
24
14
11
|298.281 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,16523
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|47
35
35
84
|298.755 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,01885
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|33+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|35
31
31
31
|331.822 (2023)
342.500 (2022)
379.497 (2021)
386.000 (2020)
|298,90409
285,53863
225,50883
258,79744
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|35+1+0+1+0
35+1
—
—
|37
36
—
—
|346.813 (2023)
333.802 (2022)
— (2021)
— (2020)
|295,10313
287,95758
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
17
31
|356.864 (2023)
396.923 (2022)
Dolmadı (2021)
407.000 (2020)
|292,67636
272,28853
Dolmadı
253,85682
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
1
21
|378.667 (2023)
442.699 (2022)
Dolmadı (2021)
466.000 (2020)
|287,65371
262,95636
Dolmadı
241,91674
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
24
41
|405.074 (2023)
434.903 (2022)
Dolmadı (2021)
437.000 (2020)
|282,00811
264,45717
Dolmadı
247,52990
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
—
—
|32
31
—
—
|443.069 (2023)
430.942 (2022)
— (2021)
— (2020)
|274,71860
265,23220
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
—
—
|32
31
—
—
|486.292 (2023)
518.898 (2022)
— (2021)
— (2020)
|267,23220
250,32084
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
—
—
|32
31
—
—
|488.641 (2023)
504.489 (2022)
— (2021)
— (2020)
|266,85516
252,48853
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
6
82
|559.608 (2023)
591.723 (2022)
Dolmadı (2021)
451.000 (2020)
|256,47028
240,73091
Dolmadı
244,68615
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Zootekni
|SAY
|20+1+0+1+0
20+1
—
—
|22
21
—
—
|576.132 (2023)
550.158 (2022)
— (2021)
— (2020)
|254,33581
245,98817
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|25+1+0+1+0
25+1
—
—
|27
26
—
—
|578.867 (2023)
599.125 (2022)
— (2021)
— (2020)
|253,99117
239,84804
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|20+1+0+1+0
20+1
—
—
|22
21
—
—
|582.524 (2023)
604.726 (2022)
— (2021)
— (2020)
|253,52075
239,19954
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|230+6+0+0+0
230+6
230+6
210+6
|236
236
236
216
|24.202 (2023)
30.052 (2022)
35.728 (2021)
16.200 (2020)
|416,16303
417,91887
359,94293
421,93248
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.118 (2023)
93.710 (2022)
91.480 (2021)
85.000 (2020)
|383,70679
381,65531
324,28738
371,45316
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|102.976 (2023)
119.351 (2022)
98.216 (2021)
67.100 (2020)
|370,69721
370,55401
321,10675
380,56477
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|259.024 (2023)
273.666 (2022)
267.149 (2021)
190.000 (2020)
|325,97817
324,57448
269,77746
328,60390
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
—
|83
82
82
—
|361.444 (2023)
412.688 (2022)
479.108 (2021)
— (2020)
|307,58212
299,59151
236,79154
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|385.310 (2023)
411.333 (2022)
448.090 (2021)
272.000 (2020)
|303,96388
299,79286
240,70660
304,64789
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|399.954 (2023)
409.664 (2022)
408.549 (2021)
335.000 (2020)
|301,80647
300,04952
246,00787
290,31172
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
|83
82
82
93
|478.495 (2023)
483.813 (2022)
542.702 (2021)
561.000 (2020)
|291,12764
289,60780
228,09704
252,89415
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|554.302 (2023)
527.819 (2022)
519.484 (2021)
444.000 (2020)
|282,02889
284,07823
231,64824
270,03185
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
|84
82
33
93
|617.066 (2023)
630.404 (2022)
Dolmadı (2021)
651.000 (2020)
|275,11534
272,53917
Dolmadı
241,76637
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İşletme
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
50+2
|82
82
19
52
|680.239 (2023)
709.980 (2022)
Dolmadı (2021)
704.000 (2020)
|268,61515
264,65468
Dolmadı
235,81162
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
70
72
|709.365 (2023)
626.858 (2022)
Dolmadı (2021)
539.000 (2020)
|265,78295
272,91733
Dolmadı
255,85666
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
7
31
|722.434 (2023)
726.851 (2022)
Dolmadı (2021)
765.000 (2020)
|264,52249
263,06205
Dolmadı
229,59293
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Maliye
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
|63
62
22
72
|758.554 (2023)
753.836 (2022)
Dolmadı (2021)
636.000 (2020)
|261,14438
260,57880
Dolmadı
243,51754
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İktisat
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
50+2
|82
82
1
52
|856.918 (2023)
894.180 (2022)
Dolmadı (2021)
752.000 (2020)
|252,43167
248,67310
Dolmadı
230,86171
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
60+2
|42
41
10
62
|863.366 (2023)
860.549 (2022)
Dolmadı (2021)
711.000 (2020)
|251,88203
251,38123
Dolmadı
235,08734
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
6
62
|956.740 (2023)
969.951 (2022)
Dolmadı (2021)
770.000 (2020)
|244,21602
242,73108
Dolmadı
229,17857
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
—
—
|1.736.918 (2023)
888.773 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|186,29810
249,10673
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|18.399 (2023)
17.777 (2022)
16.155 (2021)
13.600 (2020)
|425,67439
418,28726
386,82698
407,81397
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.724 (2023)
28.756 (2022)
25.960 (2021)
24.600 (2020)
|398,98640
386,16268
354,59494
368,38027
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|30.408 (2023)
28.646 (2022)
26.963 (2021)
23.000 (2020)
|395,00206
386,44379
351,48064
373,79674
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|35.859 (2023)
28.344 (2022)
25.377 (2021)
25.700 (2020)
|382,17970
387,25527
356,41946
364,41285
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|37.412 (2023)
34.561 (2022)
33.654 (2021)
28.800 (2020)
|378,49849
370,27172
330,53865
353,91045
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|38.104 (2023)
35.374 (2022)
28.076 (2021)
29.200 (2020)
|376,97590
368,11788
347,95524
352,52849
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|53.344 (2023)
41.985 (2022)
37.112 (2021)
36.900 (2020)
|342,87751
350,76826
319,79931
327,77590
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|60.557 (2023)
58.383 (2022)
51.724 (2021)
43.700 (2020)
|327,44565
310,05603
275,00944
306,18075
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|63.998 (2023)
56.734 (2022)
55.950 (2021)
50.000 (2020)
|320,27712
314,08966
263,09046
286,88244
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|79.340 (2023)
76.082 (2022)
65.452 (2021)
57.000 (2020)
|290,90546
269,22519
237,43344
266,61879
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İbrani Dili ve Kültürü
|DİL
|25+1+0+1+0
25+1
25+1
25+1
|27
25
8
19
|122.518 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|221,57177
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Ermeni Dili ve Kültürü
|DİL
|25+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|26
8
—
1
|153.330 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|155,30970
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Çin Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0+0+0+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Japon Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|—
1
—
—
|— (2023)
99.696 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
222,19017
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|16.590 (2023)
20.064 (2022)
21.637 (2021)
— (2020)
|406,04865
403,10555
354,58538
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.176 (2023)
31.248 (2022)
21.342 (2021)
18.600 (2020)
|390,89984
391,34052
354,96298
388,97310
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.173 (2023)
71.954 (2022)
58.195 (2021)
47.500 (2020)
|367,68431
365,48926
324,13051
360,33795
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|164.900 (2023)
179.725 (2022)
212.007 (2021)
147.000 (2020)
|334,14802
330,76640
273,94321
317,40670
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
|190
185
185
205
|223.371 (2023)
166.399 (2022)
137.043 (2021)
78.000 (2020)
|321,14916
333,77220
292,61385
343,01043
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|272.779 (2023)
270.694 (2022)
343.603 (2021)
220.000 (2020)
|311,95870
312,83083
250,84254
298,87471
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
80+2
|64
62
62
82
|344.805 (2023)
341.365 (2022)
357.791 (2021)
291.000 (2020)
|300,59637
301,78427
248,75756
284,29342
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|91
88
88
88
|439.728 (2023)
369.645 (2022)
362.049 (2021)
304.000 (2020)
|288,00676
297,79065
248,14703
281,94689
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
51
|454.637 (2023)
520.718 (2022)
542.884 (2021)
Dolmadı (2020)
|286,20397
279,16138
221,37897
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|125+4+0+4+0
125+4
125+4
150+4
|133
129
129
154
|474.005 (2023)
336.148 (2022)
368.905 (2021)
144.000 (2020)
|283,92322
302,55381
247,18560
318,21091
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|91
88
88
88
|487.231 (2023)
371.519 (2022)
359.807 (2021)
310.000 (2020)
|282,39171
297,52894
248,47188
280,71630
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
29
|495.032 (2023)
577.594 (2022)
558.845 (2021)
Dolmadı (2020)
|281,49565
273,04706
209,61088
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
80+2
|64
62
62
82
|546.124 (2023)
530.483 (2022)
525.760 (2021)
410.000 (2020)
|275,83242
278,08552
225,45761
263,86121
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0+0+1+0
20+0
20+0
—
|21
20
20
—
|596.003 (2023)
478.631 (2022)
540.862 (2021)
— (2020)
|270,57814
283,94726
221,98512
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|91
88
88
88
|617.438 (2023)
533.086 (2022)
500.596 (2021)
434.000 (2020)
|268,41936
277,80514
229,69633
260,15003
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
41
39
|620.228 (2023)
740.342 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|268,14064
257,07148
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|91
88
65
88
|716.954 (2023)
771.072 (2022)
Dolmadı (2021)
488.000 (2020)
|258,77587
254,25980
Dolmadı
252,22579
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
35
72
|738.669 (2023)
781.007 (2022)
Dolmadı (2021)
573.000 (2020)
|256,73520
253,36662
Dolmadı
240,41164
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|15+0+0+1+0
15+0
15+0
—
|16
15
15
—
|742.907 (2023)
932.562 (2022)
482.424 (2021)
— (2020)
|256,34403
240,01815
232,23899
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)
|SÖZ
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
57
88
|792.216 (2023)
778.424 (2022)
Dolmadı (2021)
484.000 (2020)
|251,84007
253,59869
Dolmadı
252,67856
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Türk Halkbilimi
|SÖZ
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
16
41
|885.837 (2023)
886.991 (2022)
Dolmadı (2021)
561.000 (2020)
|243,49887
243,97727
Dolmadı
242,04277
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|90
88
19
88
|928.165 (2023)
904.378 (2022)
Dolmadı (2021)
612.000 (2020)
|239,74712
242,46749
Dolmadı
235,21858
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Çerkez Dili ve Kültürü
|SÖZ
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
13
31
|934.075 (2023)
1.040.196 (2022)
Dolmadı (2021)
820.000 (2020)
|239,22530
230,58906
Dolmadı
195,13072
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2
|54
52
5
62
|960.043 (2023)
1.053.737 (2022)
Dolmadı (2021)
693.000 (2020)
|236,93325
229,38212
Dolmadı
224,98755
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|337.167 (2023)
356.373 (2022)
|364,86948
357,01538
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|369.790 (2023)
353.146 (2022)
|358,95531
357,64693
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|463.769 (2023)
464.686 (2022)
|344,29021
338,71955
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|489.133 (2023)
600.027 (2022)
|340,78924
320,73720
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|505.395 (2023)
508.042 (2022)
|338,63956
332,49119
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|527.822 (2023)
536.880 (2022)
|335,74938
328,58690
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|577.770 (2023)
574.253 (2022)
|329,72806
323,85592
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|638.269 (2023)
607.479 (2022)
|322,93356
319,87113
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|643.493 (2023)
637.279 (2022)
|322,37365
316,49479
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|679.542 (2023)
646.940 (2022)
|318,61978
315,42760
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|733.981 (2023)
689.542 (2022)
|313,27247
310,84964
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|746.054 (2023)
676.521 (2022)
|312,11538
312,22462