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Haberler Yaşam Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları
Giriş Tarihi: 15.07.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 17:17

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

Erciyes Üniversitesi taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu puanlar, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi puan aralıklarında tercih yapabileceklerini belirlemek için önemli bir kılavuz niteliği taşır. Mühendislik, fen bilimleri, mimarlık gibi disiplinlerde yüksek talep gören bölümler genellikle daha yüksek taban puanlarına sahiptir. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Taban Puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, YÖK ile Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

Erciyes Üniversitesi 2024 yılı için belirlediği taban puanları ve kontenjanları, her bölüm için farklılık gösterebilir. Bu bilgilere ÖSYM'nin resmi kılavuzları, İTÜ'nün internet sitesi ve sabah.com.tr adresinden erişilebilir. Adaylar, tercih sürecinde başarı sıralamalarını dikkate alarak hangi bölümlere yöneleceklerini belirleyecek. Bu noktada Erciyes Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte, Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

  • Tıp Fakültesi
  • İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi
  • Mimarlık Fakültesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Veteriner Fakültesi
  • Eğitim Fakültesi
  • İletişim Fakültesi
  • Fen Fakültesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  • Turizm Fakültesi
  • Spor Bilimleri Fakültesi
  • Hukuk Fakültesi
  • Eczacılık Fakültesi
  • Dş Hekimliği Fakültesi
  • Ziraat Fakültesi
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Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI!

İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tıp SAY 280+7+0+0+0
280+7
270+7
280+7		 287
287
277
287		 14.836 (2023)
15.121 (2022)
12.497 (2021)
11.400 (2020)		 506,27719
503,75879
448,72182
507,20058
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 120+3+0+0+0
120+3
120+3
110+3		 123
123
123
113		 33.151 (2023)
32.132 (2022)
27.343 (2021)
26.200 (2020)		 479,33696
479,51302
421,63683
484,60454
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uçak Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 49.425 (2023)
55.411 (2022)
53.391 (2021)
47.900 (2020)		 459,85603
451,34377
388,27706
457,59963
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1

 41
41

 50.318 (2023)
59.629 (2022)
— (2021)
— (2020)		 458,83819
446,62777
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Eczacılık SAY 90+3+0+0+0
90+3
100+3
90+3		 93
93
103
93		 51.155 (2023)
49.251 (2022)
42.734 (2021)
40.200 (2020)		 457,87390
458,48757
400,94225
466,81438
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 57.240 (2023)
61.406 (2022)
77.847 (2021)
87.800 (2020)		 450,99771
444,56904
362,91713
412,33547
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 76.605 (2023)
74.947 (2022)
69.638 (2021)
64.200 (2020)		 430,58504
429,89474
370,99896
438,95015
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 78.709 (2023)
85.958 (2022)
108.077 (2021)
128.000 (2020)		 428,53039
418,77447
336,52622
373,70811
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 99.525 (2023)
114.367 (2022)
114.740 (2021)
101.000 (2020)		 409,27372
392,80334
331,30162
398,10275
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 109.565 (2023)
122.411 (2022)
132.229 (2021)
116.000 (2020)		 400,88103
386,22797
318,89514
384,17645
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
80+2		 96
93
93
82		 114.951 (2023)
97.765 (2022)
92.918 (2021)
97.800 (2020)		 396,64238
407,58653
349,13309
401,93257
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 126.007 (2023)
145.132 (2022)
134.615 (2021)
131.000 (2020)		 388,18400
369,31518
317,28535
370,81788
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5		 210
205
205
205		 139.599 (2023)
138.666 (2022)
139.688 (2021)
144.000 (2020)		 378,59024
373,95008
313,96634
360,61155
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 143.253 (2023)
169.899 (2022)
204.569 (2021)
199.000 (2020)		 376,13391
353,55870
280,20504
325,51520
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) SAY 65+2+0+0+0
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 146.300 (2023)
170.743 (2022)
166.426 (2021)
140.000 (2020)		 374,17068
353,04061
298,44720
363,91280
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uzay Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 147.688 (2023)
150.276 (2022)
133.340 (2021)
— (2020)		 373,28665
365,86971
318,10936
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 153.822 (2023)
177.813 (2022)
183.903 (2021)
166.000 (2020)		 369,39191
348,92615
289,57764
345,06990
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 165.355 (2023)
200.621 (2022)
208.420 (2021)
168.000 (2020)		 362,55085
337,01222
278,61464
343,70013
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 188.239 (2023)
210.600 (2022)
231.603 (2021)
220.000 (2020)		 350,26135
332,23768
269,38100
314,82849
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1		 1
1

 195.588 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 346,68809
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 197.346 (2023)
219.734 (2022)
230.974 (2021)
203.000 (2020)		 345,80099
328,04835
269,59920
323,19666
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 198.282 (2023)
241.162 (2022)
274.764 (2021)
267.000 (2020)		 345,36017
318,95120
255,02997
294,73393
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Mimarlık SAY 110+3+0+0+0
110+3
110+3
100+3		 113
113
113
103		 225.064 (2023)
209.648 (2022)
188.654 (2021)
149.000 (2020)		 333,60817
332,65428
287,27986
356,53987
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 242.135 (2023)
228.199 (2022)
215.911 (2021)
216.000 (2020)		 326,86552
324,33950
275,54315
316,90023
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+0+0
30+1

 31
31

 242.465 (2023)
285.826 (2022)
— (2021)
— (2020)		 326,74770
302,52085
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 243.997 (2023)
203.411 (2022)
176.276 (2021)
136.000 (2020)		 326,17583
335,63255
293,36404
367,06699
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
68
82		 246.897 (2023)
293.247 (2022)
Dolmadı (2021)
275.000 (2020)		 325,10008
300,09094
Dolmadı
292,05648
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
31
56		 258.269 (2023)
293.703 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 320,99840
299,94269
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
2+0
3+0		 2
1

1		 258.900 (2023)
131.694 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 320,78268
378,92875
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tekstil Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 6
13
14
21		 275.972 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
288.000 (2020)		 315,06264
Dolmadı
Dolmadı
287,11496
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Matematik SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 288.828 (2023)
308.594 (2022)
353.502 (2021)
319.000 (2020)		 310,97703
295,27620
234,54300
276,81518
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Harita Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
30+1
30+1
65+2		 9
5
8
8		 290.410 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,49546
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 21
23
32
72		 292.672 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
284.000 (2020)		 309,80721
Dolmadı
Dolmadı
288,58742
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1		 6
9
9
14		 295.056 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,12029
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1		 36
24
14
11		 298.281 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,16523
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 45+2+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 47
35
35
84		 298.755 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,01885
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Kimya SAY 33+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 35
31
31
31		 331.822 (2023)
342.500 (2022)
379.497 (2021)
386.000 (2020)		 298,90409
285,53863
225,50883
258,79744
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bitki Koruma SAY 35+1+0+1+0
35+1

 37
36

 346.813 (2023)
333.802 (2022)
— (2021)
— (2020)		 295,10313
287,95758
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Biyoloji SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
17
31		 356.864 (2023)
396.923 (2022)
Dolmadı (2021)
407.000 (2020)		 292,67636
272,28853
Dolmadı
253,85682
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Fizik SAY 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
1
21		 378.667 (2023)
442.699 (2022)
Dolmadı (2021)
466.000 (2020)		 287,65371
262,95636
Dolmadı
241,91674
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
24
41		 405.074 (2023)
434.903 (2022)
Dolmadı (2021)
437.000 (2020)		 282,00811
264,45717
Dolmadı
247,52990
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Biyosistem Mühendisliği SAY 30+1+0+1+0
30+1

 32
31

 443.069 (2023)
430.942 (2022)
— (2021)
— (2020)		 274,71860
265,23220
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tarla Bitkileri SAY 30+1+0+1+0
30+1

 32
31

 486.292 (2023)
518.898 (2022)
— (2021)
— (2020)		 267,23220
250,32084
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri SAY 30+1+0+1+0
30+1

 32
31

 488.641 (2023)
504.489 (2022)
— (2021)
— (2020)		 266,85516
252,48853
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
6
82		 559.608 (2023)
591.723 (2022)
Dolmadı (2021)
451.000 (2020)		 256,47028
240,73091
Dolmadı
244,68615
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Zootekni SAY 20+1+0+1+0
20+1

 22
21

 576.132 (2023)
550.158 (2022)
— (2021)
— (2020)		 254,33581
245,98817
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25+1+0+1+0
25+1

 27
26

 578.867 (2023)
599.125 (2022)
— (2021)
— (2020)		 253,99117
239,84804
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20+1+0+1+0
20+1

 22
21

 582.524 (2023)
604.726 (2022)
— (2021)
— (2020)		 253,52075
239,19954
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Hukuk EA 230+6+0+0+0
230+6
230+6
210+6		 236
236
236
216		 24.202 (2023)
30.052 (2022)
35.728 (2021)
16.200 (2020)		 416,16303
417,91887
359,94293
421,93248
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.118 (2023)
93.710 (2022)
91.480 (2021)
85.000 (2020)		 383,70679
381,65531
324,28738
371,45316
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 102.976 (2023)
119.351 (2022)
98.216 (2021)
67.100 (2020)		 370,69721
370,55401
321,10675
380,56477
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 259.024 (2023)
273.666 (2022)
267.149 (2021)
190.000 (2020)		 325,97817
324,57448
269,77746
328,60390
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
 83
82
82
 361.444 (2023)
412.688 (2022)
479.108 (2021)
— (2020)		 307,58212
299,59151
236,79154
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 385.310 (2023)
411.333 (2022)
448.090 (2021)
272.000 (2020)		 303,96388
299,79286
240,70660
304,64789
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 399.954 (2023)
409.664 (2022)
408.549 (2021)
335.000 (2020)		 301,80647
300,04952
246,00787
290,31172
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İşletme EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3		 83
82
82
93		 478.495 (2023)
483.813 (2022)
542.702 (2021)
561.000 (2020)		 291,12764
289,60780
228,09704
252,89415
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Maliye EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 554.302 (2023)
527.819 (2022)
519.484 (2021)
444.000 (2020)		 282,02889
284,07823
231,64824
270,03185
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İktisat EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3		 84
82
33
93		 617.066 (2023)
630.404 (2022)
Dolmadı (2021)
651.000 (2020)		 275,11534
272,53917
Dolmadı
241,76637
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İşletme
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
50+2		 82
82
19
52		 680.239 (2023)
709.980 (2022)
Dolmadı (2021)
704.000 (2020)		 268,61515
264,65468
Dolmadı
235,81162
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Sosyoloji EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
70
72		 709.365 (2023)
626.858 (2022)
Dolmadı (2021)
539.000 (2020)		 265,78295
272,91733
Dolmadı
255,85666
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
7
31		 722.434 (2023)
726.851 (2022)
Dolmadı (2021)
765.000 (2020)		 264,52249
263,06205
Dolmadı
229,59293
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Maliye
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2		 63
62
22
72		 758.554 (2023)
753.836 (2022)
Dolmadı (2021)
636.000 (2020)		 261,14438
260,57880
Dolmadı
243,51754
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İktisat
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
50+2		 82
82
1
52		 856.918 (2023)
894.180 (2022)
Dolmadı (2021)
752.000 (2020)		 252,43167
248,67310
Dolmadı
230,86171
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Sosyoloji
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
60+2		 42
41
10
62		 863.366 (2023)
860.549 (2022)
Dolmadı (2021)
711.000 (2020)		 251,88203
251,38123
Dolmadı
235,08734
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Felsefe EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
6
62		 956.740 (2023)
969.951 (2022)
Dolmadı (2021)
770.000 (2020)		 244,21602
242,73108
Dolmadı
229,17857
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1

 1.736.918 (2023)
888.773 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 186,29810
249,10673
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 18.399 (2023)
17.777 (2022)
16.155 (2021)
13.600 (2020)		 425,67439
418,28726
386,82698
407,81397
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.724 (2023)
28.756 (2022)
25.960 (2021)
24.600 (2020)		 398,98640
386,16268
354,59494
368,38027
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 30.408 (2023)
28.646 (2022)
26.963 (2021)
23.000 (2020)		 395,00206
386,44379
351,48064
373,79674
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Çin Dili ve Edebiyatı DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 35.859 (2023)
28.344 (2022)
25.377 (2021)
25.700 (2020)		 382,17970
387,25527
356,41946
364,41285
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 37.412 (2023)
34.561 (2022)
33.654 (2021)
28.800 (2020)		 378,49849
370,27172
330,53865
353,91045
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 38.104 (2023)
35.374 (2022)
28.076 (2021)
29.200 (2020)		 376,97590
368,11788
347,95524
352,52849
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 53.344 (2023)
41.985 (2022)
37.112 (2021)
36.900 (2020)		 342,87751
350,76826
319,79931
327,77590
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 60.557 (2023)
58.383 (2022)
51.724 (2021)
43.700 (2020)		 327,44565
310,05603
275,00944
306,18075
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 63.998 (2023)
56.734 (2022)
55.950 (2021)
50.000 (2020)		 320,27712
314,08966
263,09046
286,88244
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 79.340 (2023)
76.082 (2022)
65.452 (2021)
57.000 (2020)		 290,90546
269,22519
237,43344
266,61879
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İbrani Dili ve Kültürü DİL 25+1+0+1+0
25+1
25+1
25+1		 27
25
8
19		 122.518 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 221,57177
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Ermeni Dili ve Kültürü DİL 25+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 26
8

1		 153.330 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 155,30970
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Çin Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0+0+0+0
1+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Japon Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1

 — (2023)
99.696 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
222,19017
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 16.590 (2023)
20.064 (2022)
21.637 (2021)
— (2020)		 406,04865
403,10555
354,58538
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.176 (2023)
31.248 (2022)
21.342 (2021)
18.600 (2020)		 390,89984
391,34052
354,96298
388,97310
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.173 (2023)
71.954 (2022)
58.195 (2021)
47.500 (2020)		 367,68431
365,48926
324,13051
360,33795
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 164.900 (2023)
179.725 (2022)
212.007 (2021)
147.000 (2020)		 334,14802
330,76640
273,94321
317,40670
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5		 190
185
185
205		 223.371 (2023)
166.399 (2022)
137.043 (2021)
78.000 (2020)		 321,14916
333,77220
292,61385
343,01043
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 272.779 (2023)
270.694 (2022)
343.603 (2021)
220.000 (2020)		 311,95870
312,83083
250,84254
298,87471
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
80+2		 64
62
62
82		 344.805 (2023)
341.365 (2022)
357.791 (2021)
291.000 (2020)		 300,59637
301,78427
248,75756
284,29342
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 91
88
88
88		 439.728 (2023)
369.645 (2022)
362.049 (2021)
304.000 (2020)		 288,00676
297,79065
248,14703
281,94689
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
51		 454.637 (2023)
520.718 (2022)
542.884 (2021)
Dolmadı (2020)		 286,20397
279,16138
221,37897
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 125+4+0+4+0
125+4
125+4
150+4		 133
129
129
154		 474.005 (2023)
336.148 (2022)
368.905 (2021)
144.000 (2020)		 283,92322
302,55381
247,18560
318,21091
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 91
88
88
88		 487.231 (2023)
371.519 (2022)
359.807 (2021)
310.000 (2020)		 282,39171
297,52894
248,47188
280,71630
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
29		 495.032 (2023)
577.594 (2022)
558.845 (2021)
Dolmadı (2020)		 281,49565
273,04706
209,61088
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
80+2		 64
62
62
82		 546.124 (2023)
530.483 (2022)
525.760 (2021)
410.000 (2020)		 275,83242
278,08552
225,45761
263,86121
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20+0+0+1+0
20+0
20+0
 21
20
20
 596.003 (2023)
478.631 (2022)
540.862 (2021)
— (2020)		 270,57814
283,94726
221,98512
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 91
88
88
88		 617.438 (2023)
533.086 (2022)
500.596 (2021)
434.000 (2020)		 268,41936
277,80514
229,69633
260,15003
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
41
39		 620.228 (2023)
740.342 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 268,14064
257,07148
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 91
88
65
88		 716.954 (2023)
771.072 (2022)
Dolmadı (2021)
488.000 (2020)		 258,77587
254,25980
Dolmadı
252,22579
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
35
72		 738.669 (2023)
781.007 (2022)
Dolmadı (2021)
573.000 (2020)		 256,73520
253,36662
Dolmadı
240,41164
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 15+0+0+1+0
15+0
15+0
 16
15
15
 742.907 (2023)
932.562 (2022)
482.424 (2021)
— (2020)		 256,34403
240,01815
232,23899
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)		 SÖZ 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
57
88		 792.216 (2023)
778.424 (2022)
Dolmadı (2021)
484.000 (2020)		 251,84007
253,59869
Dolmadı
252,67856
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Türk Halkbilimi SÖZ 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
16
41		 885.837 (2023)
886.991 (2022)
Dolmadı (2021)
561.000 (2020)		 243,49887
243,97727
Dolmadı
242,04277
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 90
88
19
88		 928.165 (2023)
904.378 (2022)
Dolmadı (2021)
612.000 (2020)		 239,74712
242,46749
Dolmadı
235,21858
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
13
31		 934.075 (2023)
1.040.196 (2022)
Dolmadı (2021)
820.000 (2020)		 239,22530
230,58906
Dolmadı
195,13072
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2		 54
52
5
62		 960.043 (2023)
1.053.737 (2022)
Dolmadı (2021)
693.000 (2020)		 236,93325
229,38212
Dolmadı
224,98755
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 337.167 (2023)
356.373 (2022)		 364,86948
357,01538
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 369.790 (2023)
353.146 (2022)		 358,95531
357,64693
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 463.769 (2023)
464.686 (2022)		 344,29021
338,71955
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 489.133 (2023)
600.027 (2022)		 340,78924
320,73720
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 505.395 (2023)
508.042 (2022)		 338,63956
332,49119
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 527.822 (2023)
536.880 (2022)		 335,74938
328,58690
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 577.770 (2023)
574.253 (2022)		 329,72806
323,85592
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Odyometri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 638.269 (2023)
607.479 (2022)		 322,93356
319,87113
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 643.493 (2023)
637.279 (2022)		 322,37365
316,49479
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Radyoterapi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 679.542 (2023)
646.940 (2022)		 318,61978
315,42760
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 733.981 (2023)
689.542 (2022)		 313,27247
310,84964
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 746.054 (2023)
676.521 (2022)		 312,11538
312,22462
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları
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