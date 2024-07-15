Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024 || YÖK ile 2 ve 4 yıllık Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

Erciyes Üniversitesi 2024 yılı için belirlediği taban puanları ve kontenjanları, her bölüm için farklılık gösterebilir. Bu bilgilere ÖSYM'nin resmi kılavuzları, İTÜ'nün internet sitesi ve sabah.com.tr adresinden erişilebilir. Adaylar, tercih sürecinde başarı sıralamalarını dikkate alarak hangi bölümlere yöneleceklerini belirleyecek. Bu noktada Erciyes Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte, Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!