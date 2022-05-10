Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund'da forma giyen genç futbolcu Erling Haaland'ın bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Manchester City' transfer olacağı konuşuluyordu. Bugün Manchester City resmi Twitter hesabı internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre genç oyuncunun transferinin gerçekleştiği duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolcuya ilişkin verilere erişmek isteyenler yoğun olarak Erling Haaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Erling Haaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.