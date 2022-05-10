Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

HAALAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

BRYNE

Haland futbola memleketinin takımı Bryne'ın akademisinde henüz 5 yaşındayken başladı.

2015-16 sezonlarında rezerv takımı Bryne 2'de oynadı ve 14 maçta 18 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Mayıs 2016'da Bryne teknik direktörü Gaute Larsen kovuldu ve genç takım antrenörü Berntsen geçici menajer oldu. Farklı yaş gruplarında yakın bir şekilde Haland'la birlikte çalışmış geçici menajer, henüz 15 yaşında olmasına rağmen ilk maçına çıkardı: 12 Mayıs 2016'da ikince seviyedeki lig 1. divisjon'da Ranheim maçı.

Başlangıçta kanat olarak oynatsa da Berntsen birkaç maç sonra onu en sevdiği pozisyon olan Santrafor mevkisine koydu. Bryne'daki çaylak sezonunda gol atamasa da Alman takımı 1899 Hoffenheim, deneme teklif etti. O sezon Bryne'la 16 maça çıktı.