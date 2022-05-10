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Haberler Yaşam Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:18 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:18

Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund'da forma giyen genç futbolcu Erling Haaland'ın bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Manchester City' transfer olacağı konuşuluyordu. Bugün Manchester City resmi Twitter hesabı internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre genç oyuncunun transferinin gerçekleştiği duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolcuya ilişkin verilere erişmek isteyenler yoğun olarak Erling Haaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Erling Haaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

Borussia Dortmund'lu futbolcu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City2e transfer oldu. İngiliz ekibin Twitter ve resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu son dakika transfer haberi sonrası futbolcuya ilişkin güncel veriler merak edilerek "Erling Haaland kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

ERLİNG HAALAND KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Erling Haaland biyografisi ve hayatına ilişkin tüm bilgiler şöyle;

Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

Erling Braut Håland (d. 21 Temmuz 2000; Leeds, İngiltere) santrafor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

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Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

İngiliz pasaportu da olmasına rağmen Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.

Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

HAALAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

BRYNE

Haland futbola memleketinin takımı Bryne'ın akademisinde henüz 5 yaşındayken başladı.

2015-16 sezonlarında rezerv takımı Bryne 2'de oynadı ve 14 maçta 18 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Mayıs 2016'da Bryne teknik direktörü Gaute Larsen kovuldu ve genç takım antrenörü Berntsen geçici menajer oldu. Farklı yaş gruplarında yakın bir şekilde Haland'la birlikte çalışmış geçici menajer, henüz 15 yaşında olmasına rağmen ilk maçına çıkardı: 12 Mayıs 2016'da ikince seviyedeki lig 1. divisjon'da Ranheim maçı.

Başlangıçta kanat olarak oynatsa da Berntsen birkaç maç sonra onu en sevdiği pozisyon olan Santrafor mevkisine koydu. Bryne'daki çaylak sezonunda gol atamasa da Alman takımı 1899 Hoffenheim, deneme teklif etti. O sezon Bryne'la 16 maça çıktı.

Erling Haaland kimdir? Manchester City’e transfer olan Erling Haaland kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

MOLDE

2017: Mucizenin ayak sesleri

Yeni takımıyla ilk maçına Norveç Futbol Kupası'ndaki Volda maçıyla çıktı ve Molde maçı 3-2 kazanırken ilk golünü attı. Ligdeki ilk maçına 4 Haziran 2017'de Sarpsborg 08 karşısında 71. dakikada oyuna girerek çıktı. 65 saniye sonra sarı kart gördü. 77. dakikada maçı kazandıran golü attı, bu aynı zamanda ilk Eliteserien golüydü. İkinci lig golünü 3-2 yendikleri Viking maçında maçı kazandıran golü atarak kaydetti. Golden sonra takım arkadaşı Björn Bergmann Sigurğarson, Haaland'ı gol sevincini Viking taraftarları önünde yaşadığı için eleştirdi. Haland Molde'deki ilk sezonunu 20 maçta 4 gol atarak tamamladı.

2018: Yerel başarı

1 Temmuz 2018'de, o zamana kadar ligde namağlup lider olan Brann'e 21 dakikada 4 gol attı ve takımı maçı 4-0 kazandı. hat tricki 11 dakika 2 saniyede yaptı, 4 golü ise 17 dakika 4 saniyede attı. Maçı bir Manchester United gözlemcisi izliyordu. Molde menajeri Ole Gunnar Solskjær, maçtan sonra Haland'ın oyun tarzını Romelu Lukaku ile karşılaştırdı ve kulübün Haaland'ın için farklı kulüplerden gelen birkaç teklifi reddettiğini açıkladı.

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