Erzincan, Gümüşhane imsakiye ile iftar vakti! 2020 Erzincan ve Gümüşhane’de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Erzincan ve Gümüşhane'de imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Erzincan iftar vakti ve Gümüşhane iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Erzincan'da ezan kaçta okunuyor, Gümüşhane'de iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Erzincan, Gümüşhane sahur ve iftar saati ile Erzincan ve Gümüşhane imsakiyesi, akşam ezanı saati ve illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.