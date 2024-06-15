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Haberler Yaşam Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:02

Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Erzurum bayram namazı ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi bayram sabahı camilere akın edecek ve iki rekat bayram namazını cemaatle birlikte eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri yayınlandı. Erzurum bayram namazı saati sorgulanıyor. 16 Haziran Pazar sabahı eller semaya kaldırılacak, dualar edilecek. Peki, Erzurum bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…

Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Erzurum bayram namazı saati ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin bayram namazı saati yayınlandı. Erzurum bayram namazı saat kaçta sorusu sorguluyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan bayramda eller semaya kalkacak, dualar edilecek ve Allah rızası için kurbanlar kesilecek. Peki, Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Erzurum'da saat 05:21'de kılınacak.

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Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

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