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Erzurum bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Erzurum bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
14:02
Erzurum bayram namazı ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi bayram sabahı camilere akın edecek ve iki rekat bayram namazını cemaatle birlikte eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri yayınlandı. Erzurum bayram namazı saati sorgulanıyor. 16 Haziran Pazar sabahı eller semaya kaldırılacak, dualar edilecek. Peki, Erzurum bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…