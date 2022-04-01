Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet 2022 İmsakiye bilgileri ile Erzurum iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Erzurum sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum iftar saati vakitleri