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Haberler Yaşam Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:31

Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet 2022 İmsakiye bilgileri ile Erzurum iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Erzurum sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum iftar saati vakitleri

Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan İmsakiye duyurulurken Erzurum iftar ve imsak vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiyeye göre Erzurum'da yaşayan vatandaşlar, imsak vaktinde sahur yapacak akşam ezanıyla iftarını açacak. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir bereket ve mağfiret mevsimidir. Peki Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum iftar saati vakitleri

Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

ERZURUM İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan imsakiyesi ile Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Erzurum iftar saati ve sahur vakti şu şekilde;

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:25

İlk İftar Vakti: 18:46

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:23

İftar Vakti: 18:47

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:22

İftar Vakti: 18:48

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:20

İftar Vakti: 18:49

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:18

İftar Vakti: 18:50

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Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

ERZURUM TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Erzurum'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:05'te kılınacak.

Erzurum'da 2 Nisan Cumartesi: 20:06

Erzurum'da 3 Nisan Pazar: 20:08

Erzurum'da 4 Nisan Pazartesi: 20:09

Erzurum'da 5 Nisan Salı: 20:10

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Erzurum iftar vakti yayınlandı! Erzurum İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

ERZURUM'DA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Tortum MERKEZ C.

Palandöken SUAT ASLAN C.

Palandöken SUAT ASLAN C.

Yakutiye ABDÜLHAMİTHAN C.

Hınıs İSMAİL MH.C.

Oltu ASLANPAŞA C.

Yakutiye GÜRCÜKAPI C.

Palandöken PALANDÖKEN C.

Aziziye DADAŞKENT MRK.C.

Yakutiye ÜNİVERSİTE C.

Yakutiye DERVİŞAĞA C.

Yakutiye GEZ C.

Yakutiye NARMANLI C.

Yakutiye AYAZPAŞA C

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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