Erzurum’da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

Sanırım ben o sırada cinnet geçirmiş olabilirim. Daha sonra mutfağa gidip ikinci bir bıçak aldığımı hatırlıyorum. Ancak bu bıçağı aldıktan sonra eşime veya çocuğuma vurduğumu hatırlamıyorum. Kızım elime vurup bıçak düşünce ben kızımı bıçakladım ancak kaç defa bıçakladım ve nasıl bıçakladım hatırlamıyorum. Ondan sonra eşim ve odaya gelen kız kardeşim Remziye birlikte odadan çıktılar. Ben bu andan sonrasını hatırlamıyorum. Evde kızım Asude ve en küçük oğlum vardı. Diğer çocuklarım Abdullah Hasan ve Harun Rize'ye gezmeye gitmişlerdi. Evde yoktu. Diyarbakır'da ikamet eden babam Abdullah ve kız kardeşlerim Remziye, Sevim, Rabia vardı. Bunlar dışında evde kimse yoktu. Olay öncesinde eşimin beni aldattığına ilişkin görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Ben ne yapsam eşim ve kızım geri gelmez. Olaydan etkilenen 3 çocuğum var, eşimin ailesi ve benim ailemden af diliyorum" diye konuştu.