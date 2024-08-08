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Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:07

Erzurum'da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

Erzurum'da eşini ve kızını öldüren Zülküf Böçkün'ün yargılanma süreci başladı. Bilirkişi raporuyla, öldürülen Kadriye Böçkün'ün (44) herhangi bir gönül ilişkisi olmadığı tespit edildi. Cinayetlerin ardında uzun süredir devam eden aile içi şiddet ortaya çıktı. Olay sırasında evde olan ailenin en küçük çocuğu A.H.B.'nin ifadeleri ise yürekleri dağladı. İşte detaylar...

Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

Olay, 14 Mart gecesi Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Zülküf Böçkün, eşi ebe hemşire Kadriye ve kızı Asude'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Böçkün, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzurum’da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

Duruşmada, Zülküf Böçkün'ün 24 yıllık evliliği boyunca eşi Kadriye'ye ve çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Kadriye Böçkün'ün defalarca şiddete maruz kaldığı ve şikayetçi olduğu, ancak tehditler nedeniyle şikayetlerini geri çektiği öğrenildi. Sanık Böçkün, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle cinayeti işlediğini öne sürdü.

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Erzurum’da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

EŞİMİN AİLESİNDEN VE BENİM AİLEMDEN AF DİLİYORUM

Sanık Böçkün, eşinin telefonuna gelen bir arama nedeniyle tartışmanın başladığını anlattı. Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle sinirlenerek cinayeti işlediğini belirtti. Kızının da olay sırasında kendisine saldırdığını iddia etti. Sanık, olay sırasında cinnet geçirdiğini savunarak, "Eşime bu şahsın neden bu saatte aradığını sordum. Eşim de telefonu alarak odadan dışarı çıktı. Gece yarısı 4 çocuklu bir kadını kim, ne hakla arayabilir? O da 'Sen bana güven benim işimi yapacak' dedi.

Erzurum’da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

Eşime benden gizli işler yapınca aklıma kötü şeyler geldiğini söyledim. Eşim de bana 'Sen de erkek misin?' dedi ve yaptığımın erkeklik olmadığını söyledi. 'Sen beni öldüremezsin, sen bana kıyamazsın' dedi. Özellikle bana 'Nerede sende o yürek?' deyince sinirlendim. Yatak odasındaki derin dondurucunun üzerinde bıçak gördüm. Bıçağı alarak eşime doğru geldim, 'Şahsı ara konuşalım' dedim. Eşim de bana 'Gebersen de ölsen de aramayacağım. Benim işimi bozma benim valilikten atamama ilişkin yazım çıkmış' dedi. Ben de 'Öyleyse sen kötüsün' dedim ve 2-3 kez bıçakladığımı hatırlıyorum. Sonra yanıma sesleri duyan kızım Asude geldi. Elinde bıçak vardı. Bana 'Baba sen ne yaptın, Allah belanı versin, şerefsiz' diyerek bıçağı vurdu. Sonrasını ben kızımla olan durumu hatırlamıyorum.

Erzurum’da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…

Sanırım ben o sırada cinnet geçirmiş olabilirim. Daha sonra mutfağa gidip ikinci bir bıçak aldığımı hatırlıyorum. Ancak bu bıçağı aldıktan sonra eşime veya çocuğuma vurduğumu hatırlamıyorum. Kızım elime vurup bıçak düşünce ben kızımı bıçakladım ancak kaç defa bıçakladım ve nasıl bıçakladım hatırlamıyorum. Ondan sonra eşim ve odaya gelen kız kardeşim Remziye birlikte odadan çıktılar. Ben bu andan sonrasını hatırlamıyorum. Evde kızım Asude ve en küçük oğlum vardı. Diğer çocuklarım Abdullah Hasan ve Harun Rize'ye gezmeye gitmişlerdi. Evde yoktu. Diyarbakır'da ikamet eden babam Abdullah ve kız kardeşlerim Remziye, Sevim, Rabia vardı. Bunlar dışında evde kimse yoktu. Olay öncesinde eşimin beni aldattığına ilişkin görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Ben ne yapsam eşim ve kızım geri gelmez. Olaydan etkilenen 3 çocuğum var, eşimin ailesi ve benim ailemden af diliyorum" diye konuştu.

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