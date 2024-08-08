Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
10:07
Erzurum'da anne kız cinayetinin perde arkası! Eşini aldattı diye katletmişti ama…
Erzurum'da eşini ve kızını öldüren Zülküf Böçkün'ün yargılanma süreci başladı. Bilirkişi raporuyla, öldürülen Kadriye Böçkün'ün (44) herhangi bir gönül ilişkisi olmadığı tespit edildi. Cinayetlerin ardında uzun süredir devam eden aile içi şiddet ortaya çıktı. Olay sırasında evde olan ailenin en küçük çocuğu A.H.B.'nin ifadeleri ise yürekleri dağladı. İşte detaylar...