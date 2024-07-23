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Haberler Yaşam Erzurum'daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:03

Erzurum'daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...

Şafak Saydam Erzurum'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar edip 4 çocuğunun annesi Elif Saydam'ı vahşice katletti. Cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Alay Saydam'ın kardeşine cinayeti işlemesi için söylediği sözler kan dondurdu.

DHA
Erzurum’daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...

Olay, 19 Şubat 2024'te Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'da hükümlü olduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu, baldızının evine gitti.

Erzurum’daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...

Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, tabancayla kalabalığın içinde eşi Elif Saydam'a 2 el ateş etti. Kurşunların eline ve başına isabet ettiği Elif Saydam, yaralandı.

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Erzurum’daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...

Yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Elif Saydam, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Erzurum’daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...

Olay sonrası kaçan Şafak Saydam ise ağabeyi Alay Saydam ile Pasinler ilçesi yolunda takside yakalandı. Saydam kardeşler, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Erzurum’daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı.

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