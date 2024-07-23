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Erzurum'daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
11:03
Erzurum'daki eş cinayetinde korkunç detaylar! Azmettiricinin sözleri kan dondurdu: Önce karını...
Şafak Saydam Erzurum'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar edip 4 çocuğunun annesi Elif Saydam'ı vahşice katletti. Cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Alay Saydam'ın kardeşine cinayeti işlemesi için söylediği sözler kan dondurdu.