Haberler
Yaşam
Esenyurt'ta eski kiracı dehşeti! Banyodan çıktı ve... "Dün her şey olabilirdi, ölebilirdim"
Giriş Tarihi: 01.11.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 19:52
Esenyurt'ta eski kiracı dehşeti! Banyodan çıktı ve... "Dün her şey olabilirdi, ölebilirdim"
İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Ev sahibi Tayfun Atalay, evinden çıkmasını istediği kiracısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İkili arasındaki arbede sırasında bıçağın sapı kırılırken, ev sahibi yüzünden ve sırtından yaralandı. "Bu arbede içinde o bıçak kırılmamış olsaydı ölmüş olabilirdim." diyen ev sahibi Atalay, "Dün her şey olabilirdi. Ölebilirdim. vücudumda 20 santimlik bir kesik var. Yüzümde de bıçağın sap kısmıyla vurulan bir yara var." ifadelerini kullandı.