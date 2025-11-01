Esenyurt'ta eski kiracı dehşeti! Banyodan çıktı ve... "Dün her şey olabilirdi, ölebilirdim"

"KENDİSİNİ ÖĞRETMEN DİYE TANITAN AZILI BİR SUÇLU..."

Bıçak kırılmasaydı ölmüş olabileceğini belirten Atalay, "Benim de bir hayalim, çocuğum, yarınım, sevdiklerim var. Ben dün bu arbede içinde o bıçak kırılmamış olsaydı ölmüş olabilirdim. Bize kendisini öğretmen diye tanıtan bir insanın azılı suçlu olduğunu öğreniyoruz. Bu tarz adamların bu ülkede yaşamasını ve kendi toplumumuzdaki insanlara zarar vermesini açıkçası istemiyorum. Şu an öğrendiğimiz kadarıyla nezarette. Bunu sadece biliyoruz. Ama ondan sonraki süreçte de Arnavutköy Göç İdaresi'ne, o noktaya sevk edilecek. Orada da zanlının haklılık, haksızlık payına bakılacak. Ona göre tekrardan burada yaşayıp ya da yaşamayacağına bakılacak. Ben bu topraklarda hukuk mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.