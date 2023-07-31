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Haberler Yaşam Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:52

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!

Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşetiydi… Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ettiği belirlenen bir şüphelinin daha yakalandığı açıklandı... Öte yandan oğlunu kaybeden baba Cantürk Erzen ilk kez konuştu, şoke eden açıklamalar yaptı: Bazen insanlar gidip 'Neden öldürdün?' diyerek hesaplaşmak ister ama bu benim vicdanıma kalmış bir durum.

Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!

Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşetle sarsıldı.

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!

Geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini bastı.

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Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!

Dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ!

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Murat Özer ile Samet Özerbay yakalandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilere yardım ettiği öğrenilen şüpheli H.A. gözaltına alındı. Bu şahısla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.A'nın, şüphelilerden Azat Özer'in kaçmasına yardım ettiği iddiası ortaya atıldı.

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Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında babadan şok sözler: Bu öldürmek için sebep mi!

Kan parası yüzünden yaşandığı iddia edilen olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen toprağa verilirken, Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Cantürk Erzen, tüm detaylarıyla yaşananları anlattı.

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