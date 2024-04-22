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Haberler Yaşam Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:38

Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye kurşun yağdırdı. Kan donduran katliamda, Linda ve Dilek Uzelli kurtarılamadı. Bacaklarından ağır yaralanan Derya Uzelli ise sakat kaldı. Katliamın üzerinden 4 ay geçmişken genç kadınla ilgili o detay yürekleri dağladı…

Ceyhan TORLAK
Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

Kan donduran olay 29 Ocak'ta İzmir'de yaşandı. Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz ile 9 sene önce tanıştı. İlk görüşte birbirine aşık olan çift, 8 aylık sevgililik döneminin ardından evlilik kararı aldı. 2015'te evlenen çift, 4 sene önce kızları Linda'yı kucaklarına aldı.

Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

KEMOTERAPİYİ YARIDA BIRAKTI

Derya – Yusuf Yılmaz çiftinin 4 yıl önce TUBİTAK destekli proje kapsamında birlikte gittikleri Kanada'da annelik ve babalık sevincini yaşadı. Yılmaz çiftinin evlilikleri bir yıl önce çatırdamaya başladı. Yusuf Yılmaz eşine boşanma davası açtı, çocuğun velayeti ve mal paylaşımı konusunda sıkıntılar yaşadı. Bu problemler Yusuf Yılmaz'ın kansere yakalanmasıyla daha da arttı. Hayattan umudunu kesen Yusuf Yılmaz kemoterapiyi yarıda bıraktı.

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Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

4 YAŞINDAKİ KIZINI VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

24 Ocak Çarşamba sabahı saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana gelen olayda, Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, Doç. Dr. eşi Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne gitti.

Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

Yılmaz, burada otomobilden inen 4 yaşındaki kızı Linda'ya, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Yılmaz daha sonra aynı silahla canına kıydı. Katliamda, Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybetti. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

BACAKLARINDAN AĞIR YARALANAN DERYA UZELLİ YÜRÜYEMİYOR

Doçent katliamı henüz hafızalardan silinmezken, eşi tarafından bacaklarından çok sayıda kurşunla vurularak ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bacaklarında oluşan hasar nedeniyle artık yürüyemeyen Derya Uzelli sakat kaldı. Derya Uzelli, kötü anılar barındıran önünde katliamın yaşadığı Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki o evi ve ilçeyi terk etti. Derya Uzelli, babası ile birlikte başka bir adrese taşınarak hayata yeniden tutunmaya çalışıyor, psikolojik destek alıyor.

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