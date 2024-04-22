Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!

BACAKLARINDAN AĞIR YARALANAN DERYA UZELLİ YÜRÜYEMİYOR

Doçent katliamı henüz hafızalardan silinmezken, eşi tarafından bacaklarından çok sayıda kurşunla vurularak ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bacaklarında oluşan hasar nedeniyle artık yürüyemeyen Derya Uzelli sakat kaldı. Derya Uzelli, kötü anılar barındıran önünde katliamın yaşadığı Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki o evi ve ilçeyi terk etti. Derya Uzelli, babası ile birlikte başka bir adrese taşınarak hayata yeniden tutunmaya çalışıyor, psikolojik destek alıyor.