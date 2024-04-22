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Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:38
Eşi kızını ve annesini öldürmüştü: Doç. Dr. Derya Uzelli hakkında yürek yakan detay!
İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye kurşun yağdırdı. Kan donduran katliamda, Linda ve Dilek Uzelli kurtarılamadı. Bacaklarından ağır yaralanan Derya Uzelli ise sakat kaldı. Katliamın üzerinden 4 ay geçmişken genç kadınla ilgili o detay yürekleri dağladı…