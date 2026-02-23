Eski eşini eşarpla boğmuştu; ’Hatırlamıyorum’ dedi

'ESKİ EŞİME KİRALADIĞIM EVE GİTTİK'

Çelik, eski eşiyle burada konuştuğunu belirterek, "Bana ailesi ve çocuklarla ilgili sıkıntılardan bahsetti. Ben de her şeyin düzeleceğine dair konuşmalar yaptım. Daha önce emlakçıdan onun ve çocuklarımın kalması için kiraladığım eve götürmeye ikna ettim. Beni içeriye davet etti. Bahsettiğim evi ailesinin haberi olmadan ben yurt dışına gideceğim için çocuklarımla kalması için kiraladım. Ara ara görüşmeye başlamıştık. Ailelerin problem yapması nedeniyle birleşmeyi onlardan gizliyorduk. Fakat 6-7 aydır beraberliğimiz söz konusuydu. Olay günü evde olduğumuz sırada kız arkadaşım bana çocuklarla fotoğraf attı. Bu fotoğrafı gören eski eşim tartışma çıkardı. 'Sen beni kandırıyorsun, bana çocukları vermeyeceksin, bu kadınla evleneceksin, ya bana para ver ya da ben bunları aileme ve ailene anlatacağım' dedi. Erkekliğime ve onuruma laf söyledi. Onu sakinleştirme çabası göstersem de sakinleşmeyerek üzerime saldırdı" dedi.