Haberler
Yaşam
Eski eşini eşarpla boğmuştu; 'Hatırlamıyorum' dedi
Giriş Tarihi: 23.02.2026 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 21:23
Eski eşini eşarpla boğmuştu; 'Hatırlamıyorum' dedi
Antalya'da eski eşi Hanım Biçer'i (30) eşarbıyla boğan Hızır Çelik (33) hakkında, 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından iddianame hazırlandı. Çelik ifadesinde, "Nasıl olduğunu anlamadım. Bir şekilde ellerimle boğazına sarıldım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.