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Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
17:11
Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı gelmeden imsak ve iftar saati araştırmasına başlayan İslam alemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitleri kontrol ediyor. İl il gündeme gelen takvimler arasında Eskişehir İmsakiye 2025 de var. 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak Müslümanlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki; Eskişehir'de sahur vakti ve iftar saat kaçta? İşte, gün gün Eskişehir iftar vakti.