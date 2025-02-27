Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

Oruç ibadeti ile sorumlunun olmanın şartı ilk olarak Müslüman olmaktan geçiyor. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına varmış bir kimsenin oruç tutması gerekiyor.

Diyanet tarafından yayımlanan kaynaklarda ergenlik çağına gelmemiş çocukların da bu ibadete alışması için denemeler yapılabileceği de tavsiye ediliyor.

Oruç tutmakla yükümlü olan ancak tutmamayı gerektiren bazı mazaretlere sahip olan kişiler içinde durum farklı. Yolculuk, hastalık, yaşlılık, gebelik, gibi durumlar oruç tutmamaya mazeret olarak gösteriliyor.