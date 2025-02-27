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Haberler Yaşam Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 17:11

Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı gelmeden imsak ve iftar saati araştırmasına başlayan İslam alemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitleri kontrol ediyor. İl il gündeme gelen takvimler arasında Eskişehir İmsakiye 2025 de var. 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak Müslümanlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki; Eskişehir'de sahur vakti ve iftar saat kaçta? İşte, gün gün Eskişehir iftar vakti.

Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İslam alemi ilk sahurlarına kalkmaya hazırlanıyor. İmsak vakti ile başlayacak oruç iftar saati gelir gelmez akşam ezanı ile son bulacak. İlk sahurun öncesinde teravih namazı kılmaya başlayacaklar Diyanet ile namaz vakitlerini kontrol ediyor. Eskişehir iftar vakti başta olmak günün en çok araştırılanları arasında imsak saatleri de yer alıyor. Peki; 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir sahur vakti saat kaçta?

Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ESKİŞEHİR İMSAKİYE 2025: ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

1 Mart 2025 tarihi itibarıyla ilk oruçlarını tutmaya başlayacak Müslüman alemi bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir'da (imsak) sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İşte, gün gün saatler:

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Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:02

İftar Vakti: 18:56

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:00

İftar Vakti: 18:57

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:59

İftar Vakti: 18:59

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

İftar Vakti: 19:00

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:56

İftar Vakti: 19:01

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Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ESKİŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetinin tamamlayıcısı olacak teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Eskişehir'de ilk teravih saati 20:13 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:14

2 Mart Pazar: 20:15

3 Mart Pazartesi: 20:16

4 Mart Salı: 20:17

5 Mart Çarşamba: 20:18

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Eskişehir iftar vakti 2025: Eskişehir İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

Oruç ibadeti ile sorumlunun olmanın şartı ilk olarak Müslüman olmaktan geçiyor. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına varmış bir kimsenin oruç tutması gerekiyor.

Diyanet tarafından yayımlanan kaynaklarda ergenlik çağına gelmemiş çocukların da bu ibadete alışması için denemeler yapılabileceği de tavsiye ediliyor.

Oruç tutmakla yükümlü olan ancak tutmamayı gerektiren bazı mazaretlere sahip olan kişiler içinde durum farklı. Yolculuk, hastalık, yaşlılık, gebelik, gibi durumlar oruç tutmamaya mazeret olarak gösteriliyor.

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