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Haberler Yaşam Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:40

Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

İslam aleminin büyük huzura kavuştuğu Ramazan ayı geldi çattı. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2022 Eskişehir sahur ve iftar vaktini Diyanet açıkladı. Mübarek Ramazan ayında nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Eskişehir sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor? İşte Eskişehir iftar saati 2022

Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Eskişehir sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2022 Yılının ilk orucu için sahura kalkmak isteyenler Eskişehir İmsakiye bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. İmsak vakitleri her il için farklılık göstermektedir. Oruç tutarak hem kulluk borcumuzu yerine getireceğiz hem de yüce Allah'ın verdiği nimetler için şükredeceğiz. Peki, Eskişehir iftar vakti saat kaçta? Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor? İşte tüm bilgiler…

Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

ESKİŞEHİR İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan imsakiyesi ile Eskişehir iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Eskişehir iftar saati ve sahur vakti şu şekilde;

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:09

İlk İftar Vakti: 19:29

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:07

İftar Vakti: 19:30

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:05

İftar Vakti: 19:31

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:03

İftar Vakti: 19:32

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:01

İftar Vakti: 19:33

ESKİŞEHİR İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

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Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Eskişehir Teravih Namazı Saatleri

Eskişehir 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:48'de kılınacak.

Eskişehir 2 Nisan Cumartesi: 20:49

Eskişehir 3 Nisan Pazar: 20:50

Eskişehir 4 Nisan Pazartesi: 20:52

Eskişehir 5 Nisan Salı: 20:53

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

ESKİŞEHİR'DE HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Odunpazarı REŞADİYE C.
Odunpazarı KURŞUNLU C.
Odunpazarı ELİGÜZELLER C.
Sivrihisar AK C.
Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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