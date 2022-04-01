Eskişehir sahur ve iftar vakti belli oldu! Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

İslam aleminin büyük huzura kavuştuğu Ramazan ayı geldi çattı. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2022 Eskişehir sahur ve iftar vaktini Diyanet açıkladı. Mübarek Ramazan ayında nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Eskişehir sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Eskişehir İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor? İşte Eskişehir iftar saati 2022