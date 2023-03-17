Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim Arsa etabı bugün 6 il için devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı yeni kura takvimine göre, 17 Mart 2023 Cuma bugün Eskişehir arsa kura çekilişi yapılacak. Kuraların tamamlanmasının ardından Eskişehir Merkez'de 3 bin 300 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapan vatandaşlar, Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 17 Mart 2023 e-devlet ile Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...