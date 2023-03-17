Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:02

Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim Arsa etabı bugün 6 il için devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı yeni kura takvimine göre, 17 Mart 2023 Cuma bugün Eskişehir arsa kura çekilişi yapılacak. Kuraların tamamlanmasının ardından Eskişehir Merkez'de 3 bin 300 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapan vatandaşlar, Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 17 Mart 2023 e-devlet ile Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim Arsa kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi eliyle hayata geçirilen proje kapsamında Eskişehir kuraları 17 Mart 2023 Cuma günü (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Eskişehir'de 3 bin 300 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenebilecek. Canlı yayın ardından Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ESKİŞEHİR MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

17 Mart 2023 Cuma bugün Eskişehir Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Eskişehir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

SON DAKİKA