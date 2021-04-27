HaberlerYaşamEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:01Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:05
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir'ın yapımdan ayrılacağı yönündeki iddialar bu akşam milyonlarca EDHO izleyeninin gündemindeki yerini aldı. EDHO yeni bölüm fragmanında Tipi karakterinin vurulduğu görülürken bu durum sonrası "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Savaş Özdemir'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.