Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

EDHO dizisi her Salı olduğu gibi bu akşam da izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin vurulduğu sahne şoke ederken yapımda adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Bu kapsamda "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tipi karakterinin diziye devam edip etmeyeceği yapımın bu akşam yayınlanacak olan bölümüyle belli olacak.