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Haberler Yaşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir'ın yapımdan ayrılacağı yönündeki iddialar bu akşam milyonlarca EDHO izleyeninin gündemindeki yerini aldı. EDHO yeni bölüm fragmanında Tipi karakterinin vurulduğu görülürken bu durum sonrası "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Savaş Özdemir'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

EDHO dizisi her Salı olduğu gibi bu akşam da izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin vurulduğu sahne şoke ederken yapımda adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Bu kapsamda "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tipi karakterinin diziye devam edip etmeyeceği yapımın bu akşam yayınlanacak olan bölümüyle belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

EDHO'DA TİPİ ÖLDÜ MÜ?

EDHO Tipi öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı. Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar,

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden çıktı mı? EDHO'da Tipi karakterine büyük şok!

Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın "Derya Gülü" ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin "Beyaz" adlı oyunlarını yönetti.

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