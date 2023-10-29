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Haberler Yaşam Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!
Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 12:53

Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!

Sır olay Antalya Kemer'de yaşandı. Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşte detaylar...

DHA
Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!

Eslem Zehra Kızıltuna, hayatını kaybetti. Sır olay önceki gece Antalya Kemer'de meydana geldi. 26 yaşındaki Eslem Zehra Kızıltuna, önceki gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti.

Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!

Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi.

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Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!

Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!

Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eslem Zehra Kızıltuna esrarengiz sonu: Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu!

Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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