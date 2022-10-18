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Haberler Yaşam Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:05

Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Esnaf kredi ve destek paketi merak konusu oldu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 100 milyar liralık dev kredi paketini açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor?" sorularına yanıt arıyor. dev kredi paketini açıkladı. İşte Esnaf kredi ve destek paketi son durum bilgisi

Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Esnaf kredi ve destek paketi merak konusu oldu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 100 milyar liralık dev kredi paketini açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor?" sorularına yanıt arıyor. dev kredi paketini açıkladı. İşte Esnaf kredi ve destek paketi son durum bilgisi

Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

HALKBANK'TAN MÜJDE

Kurumun esnaflara özel kredi seçenekleriyle ilgili resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

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Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

NASIL BAŞVURULUR?

Eğer bir Kooperatife ortak iseniz, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kooperatifçe kefalet verilen kredi talebinin Bankamızca değerlendirilerek onaylanması ve gerekli teminat koşullarının sağlanması halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

Eğer bir Kooperatife ortağı değilseniz, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Kuruluş Anasözleşmesi uyarınca en yakın ESKK kooperatifine ortak olunması gerekmektedir.

Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 300.000 TL ile 500.000 TL arasında değişen limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için sizleri en yakın Halkbank Şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.

Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

ESNAF KREDİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.

HALKBANK ESNAF KREDİ VE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.

Esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğumuz kredimizden;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

ESKKK ortağı olmayan,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

Halkbankası avantajlarıyla yararlanabilmektedir. Bankamız Şubesine Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzun ardından Bankamızca yapılacak olan değerlendirme sonucunda, kullandırımı onaylanan kredi için gerekli teminatlanma koşullarının sağlanması halinde talep etmiş olduğunuz kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı.

İşyeri Edindirme Kredisi:

İşyeri satın alımına yönelik olarak

120 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

Azami 1.500.000.-TL limitli

Taşıt Edindirme Kredisi:

Ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik

84 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

Azami 1.500.000.-TL limitli

Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?
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