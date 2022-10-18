Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

ESNAF KREDİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU
Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli
Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.
*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.
HALKBANK ESNAF KREDİ VE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,
İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler
Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.
Esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğumuz kredimizden;
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,
ESKKK ortağı olmayan,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler
Halkbankası avantajlarıyla yararlanabilmektedir. Bankamız Şubesine Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Başvurunuzun ardından Bankamızca yapılacak olan değerlendirme sonucunda, kullandırımı onaylanan kredi için gerekli teminatlanma koşullarının sağlanması halinde talep etmiş olduğunuz kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.
Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı.
İşyeri Edindirme Kredisi:
İşyeri satın alımına yönelik olarak
120 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)
Azami 1.500.000.-TL limitli
Taşıt Edindirme Kredisi:
Ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik
84 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)
Azami 1.500.000.-TL limitli