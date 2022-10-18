Esnaf kredi ve destek paketi son durum: Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, faiz oranları nasıl ve şartları nelerdir?

NASIL BAŞVURULUR?

Eğer bir Kooperatife ortak iseniz, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kooperatifçe kefalet verilen kredi talebinin Bankamızca değerlendirilerek onaylanması ve gerekli teminat koşullarının sağlanması halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

Eğer bir Kooperatife ortağı değilseniz, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Kuruluş Anasözleşmesi uyarınca en yakın ESKK kooperatifine ortak olunması gerekmektedir.

Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 300.000 TL ile 500.000 TL arasında değişen limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için sizleri en yakın Halkbank Şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.