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Haberler Yaşam Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:39

yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı

25 Mayıs tarihinde başlayan başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Salgında ekonomik zorluk çeken esnafa hibe desteği ödemeleri sağlanırken konuya yönelik , şartları nelerdir, hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. konuya yönelik detayları kamuoyuyla paylaşırken 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve ödemesi yapılacağı duyurmuştu. Peki , ne zaman yatacak? 3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı ile ilgili detaylar!

Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı

ve sorgulamaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamada "3 bin TL ve ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." Dedi. Böylelikle 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sırası dikkate alınarak ödenmeye başladı. Böylelikle , ne zaman yatacak? Sorusu yanıt buldu. İşte 3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı

Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

ve milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. , hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Hibe desteği, 'yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek" anlamına geliyor.

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Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ İLK KİMLER ALACAK?

Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

5 BİN TL ALACAK ESNAFLAR

, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar ve benzeri işletmelerin yer aldığı ilk gruba 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyurmuştu. 235 bine yakın işletmeye bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek.

3 BİN TL ALACAK ESNAFLAR

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da bir defaya mahsus 3 bin TL destek alacak.

HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için başvuru sıralaması verilmişti. TC kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Bu sıralamaya göre 23 Haziran'a kadar herkes başvuru yapabilecek.

HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır? 3-5 bin TL E devlet ile esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı
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