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EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! "Birinden mi kaçıyorsun Nisan?" Eşref Rüya son bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:07
EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! "Birinden mi kaçıyorsun Nisan?" Eşref Rüya son bölüm fragmanı izle!
Eşref Rüya ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde "Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardı..." Peki, Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...