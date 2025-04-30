EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Nisan, Çiğdem'in Eşref'e karşı garip davranışlarını fark etmeye başlarken, ekip içindeki dengeler değişiyor ve bu kez Nisan şüphelerin hedefi oluyor. Eşref'in duygularını gizleyemediği anlarda Nisan'a söylediği "Bir kez yakalarsam, bir daha bırakmam!" sözleri, ekran başında nefesleri kesecek. İşte, Eşref Rüya yeni bölüm izleme ekranı...