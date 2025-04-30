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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:20

EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya, 30 Nisan 2025 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında 6. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Eşref Rüya, 6. bölümüyle duygu dolu bir akşam vaat ediyor. Bu anlara tanıklık etmek isteyenler için bölüm detayları ve izleme linki haberin devamında...

EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Nisan, Çiğdem'in Eşref'e karşı garip davranışlarını fark etmeye başlarken, ekip içindeki dengeler değişiyor ve bu kez Nisan şüphelerin hedefi oluyor. Eşref'in duygularını gizleyemediği anlarda Nisan'a söylediği "Bir kez yakalarsam, bir daha bırakmam!" sözleri, ekran başında nefesleri kesecek. İşte, Eşref Rüya yeni bölüm izleme ekranı...

EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya yeni bölümü ile 30 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

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EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nisan'ın "İyi hissetmiyorum kendimi, düşer bayılırım burada" dediği anlarda Eşref, "Düşersen tutarım, tutarsam da bırakmam" sözleri bölüme dair büyük merak uyandırıyor.

EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

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EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı

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