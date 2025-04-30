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EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
17:20
EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Kanal D dizi ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm HD izleme ekranı
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya, 30 Nisan 2025 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında 6. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Eşref Rüya, 6. bölümüyle duygu dolu bir akşam vaat ediyor. Bu anlara tanıklık etmek isteyenler için bölüm detayları ve izleme linki haberin devamında...