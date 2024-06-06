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Haberler Yaşam Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:40

Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

6. Etnospor Kültür Festivali bugün başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen festivalde geleneksel sporlar ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, gastronomi etkinlikleri, kültürel oyunlar ve sahne sanatları sergilenecek. Pek çok etkinliğin düzenlendiği festivale gitmek isteyenler için Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi? İşte yanıtı.

Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

Bu yıl 6'ncısı yapılan Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor. Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir gibi sorularla incelenen festivale ilişkin detaylar belli oldu. Bugün başlayan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyona ulaşımın nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.

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Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

ETNOSPOR'A NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı'na M1A (Yenikapı – Atatürk Havalimanı) metro hattı ile gidilebiliyor.

Taksimden geliyorsanız, M2 metro hattı ile Yenikapı durağında inerek M1A hattına geçiş yapabilirsiniz.

Anadolu yakasından veya Halkalı yönünden geliyorsanız, Marmaray ile Yenikapı durağına gelerek, oradan M1A hattına geçiş yapabilirsiniz.

Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

ETNOSPOR ÜCRETSİZ Mİ?
Etnospor'a girişler ücretsiz ve herkese açıktır.

Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

ETNOSPOR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Etnospor 4 gün sürecek. 6 Haziran'da başlayan festival 9 Haziran'a kadar devam edecek.

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