Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?

Bu yıl 6'ncısı yapılan Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor. Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir gibi sorularla incelenen festivale ilişkin detaylar belli oldu. Bugün başlayan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyona ulaşımın nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?