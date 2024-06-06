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Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir? 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
16:40
6. Etnospor Kültür Festivali bugün başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen festivalde geleneksel sporlar ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, gastronomi etkinlikleri, kültürel oyunlar ve sahne sanatları sergilenecek. Pek çok etkinliğin düzenlendiği festivale gitmek isteyenler için Etnospor nerede yapılıyor, nasıl gidilir gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 2024 Etnospor Kültür Festivali kaç gün sürecek, giriş ücretsiz mi? İşte yanıtı.