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Haberler Yaşam EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 18:45

EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?

Avrupa Şampiyonası maçları yarı final ile devam ediyor. Yarı finale çıkan İspanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere final bileti için mücadele ediyor. Çeyrek finalde elenen milli takım ardından futbolseverler EURO 2024 final maçı tarihi araştırmalarına başladı. Maçın canlı yayın kanalı ve saati de gündemde. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler belli oldu mu? İşte, maça dair merak edilenler...

EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?

EURO 2024 final maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası sona doğru yaklaşıyor. 9-10 Temmuz tarihleri arasında oynanacak yarı finalin ardından finalistler belli olacak. Futbol taraftarı ekran başında. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI

9 Temmuz 22.00: İspanya - Fransa

10 Temmuz 22.00: Hollanda - İngiltere

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EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2024 final maçı 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?

EURO 2024 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Grup aşamasından bu yana TRT 1 ekranlarında takip edilen Avrupa Şampiyonası final maçının yine TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?
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