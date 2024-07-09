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EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
18:45
EURO 2024 final maçı için geri sayım! EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler kim oldu?
Avrupa Şampiyonası maçları yarı final ile devam ediyor. Yarı finale çıkan İspanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere final bileti için mücadele ediyor. Çeyrek finalde elenen milli takım ardından futbolseverler EURO 2024 final maçı tarihi araştırmalarına başladı. Maçın canlı yayın kanalı ve saati de gündemde. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, nerede ve hangi kanalda, finalistler belli oldu mu? İşte, maça dair merak edilenler...