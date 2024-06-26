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EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:54
EURO 2024 mücadeleleri tüm hızıyla devam ederken A Milli Takımızın da yarıştığı Berlin'de gerçekleşen EURO 2024 final tarihi araştırılmaya başladı. 31 gün sürecek müsabakada toplamda 51 maç oynanacak. Grup karşılaşmalarından sonra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri başlayacak. Peki EURO 2024 finali ne zaman? Euro 2024 ne zaman bitiyor? İşte turnuva takvimi