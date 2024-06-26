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Haberler Yaşam EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:54

EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!

EURO 2024 mücadeleleri tüm hızıyla devam ederken A Milli Takımızın da yarıştığı Berlin'de gerçekleşen EURO 2024 final tarihi araştırılmaya başladı. 31 gün sürecek müsabakada toplamda 51 maç oynanacak. Grup karşılaşmalarından sonra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri başlayacak. Peki EURO 2024 finali ne zaman? Euro 2024 ne zaman bitiyor? İşte turnuva takvimi

EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!

EURO 2024 final maçı tarihi futbol seveler tarafından sorgulanmaya başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvalarda Avrupa şampiyonu belirlenecek. EURO 2024 programı belli oldu. İşte EURO 2024 final takvimi

EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!

EURO 2024 NE ZAMAN BİTİYOR? FİNAL MAÇI TARİHİ!
Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Almanya - İskoçya mücadelesiyle başladı.

31 gün sürecek turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final maçı ile sona erecek.

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EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!

EURO 2024 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
14 Haziran tarihinde başlayan EURO 2024'te grup aşaması 26 Haziran'da oynanacak mücadeleler ise sona erecek.

EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!

EURO 2024 TURNUVA TAKVİMİ
Son 16 Turu 29 Haziran - 2 Temmuz

Çeyrek Final 5-6 Temmuz

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final Mücadelesi 14 Temmuz

EURO 2024 FİNAL TARİHLERİ! Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitiyor? EURO 2024 çeyrek, yarı ve final tarihleri belli oldu!

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLAR VE PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
A GRUBU
Almanya 7 Puan
İsviçre 5 Puan
Macaristan 3 Puan
İskoçya 1 Puan
B GRUBU
İspanya 9 Puan
İtalya 4 Puan
Hırvatistan 2 Puan
Arnavutluk 1 Puan
C GRUBU
İngiltere 5 Puan
Danimarka 3 Puan
Slovenya 3 Puan
Sırbistan 2 Puan

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