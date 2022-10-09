Haberler Yaşam EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 09.10.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 10:17

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 elemeleri kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada 10 grupta 53 takım mücadele verecek. Kura çekimi öncesi futbolseverler, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin rakipleri belli olacak. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte EURO 2024 elemeleri Türkiye'nin muhtemel rakipleri