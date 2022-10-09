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Giriş Tarihi: 09.10.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 10:17

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 elemeleri kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada 10 grupta 53 takım mücadele verecek. Kura çekimi öncesi futbolseverler, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin rakipleri belli olacak. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte EURO 2024 elemeleri Türkiye'nin muhtemel rakipleri

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin EURO 2024'deki rakipleri belli oluyor… EURO 2024 kura çekimi bugün saatler 13.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Toplanda 53 takımın takılım göstereceği turnuva, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı kura çekimi TSİ 13.00'te Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Festhalle Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki, EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? ? İşte EURO 2024 elemeleri Türkiye'nin muhtemel rakipleri

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2022 KURA ÇEKİMİ ELEMELERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Festhalle Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, bugün TSİ 13.00'te başlayacak. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kura çekiminin ardından grupları ve Türkiye'nin rakiplerini sabah.com.tr'de bulabilirsiniz...

İşte EURO 2024'deki torbalar ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri;

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EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Rusya yok...

Ukrayna ile savaş halinde olan ve spor organizasyonlarından men edilen Rusya, turnuvada olmayacak. Ev sahibi Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

Kura çekimine katılan 53 takım, 7'si 5 takımdan (A-G Grupları), 3'ü 6 takımdan (H-J Grupları) oluşacak 10 eleme grubuna yerleştirilecek. Takımların gruplara dağıtımı UNL Torbası'ndan başlayacak ve 6. Torba takımlarına doğru ilerlenecek.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? EURO 2024 elemeleri kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

2022/23 UEFA Uluslar Ligi finallerinde mücadele etmeye hak kazanan Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya, Haziran 2023 döneminde oynanacak bu mini turnuva için ek maç günlerine ihtiyaç duyacağından, bu dört ülke 5 takımlı gruplara yerleştirilecek. Sözü edilen dört takım, EURO 2024 Elemeleri'nde A, B, C ve D gruplarında mücadele edecek.

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