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Haberler Yaşam EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:10

EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Takımımız F Grubu mücadelesini sürdürüyor. Türkiye Euro 2024 puan durumu ve sıralaması takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 grup çalarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu 29 Haziran tarihinden başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Berlin'de gerçekleşen organizasyon tüm dünyada yankı uyandırıyor. Türkiye EURO 2024 puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte EURO 2024 puan durumu ve fikstür

EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

EURO 2024 heyecanı sürerken Türkiye güncel puan durumu araştırılıyor. F grubunda 3 puanla ikinci sırada olan Milli Takımımızın grubunda Portekiz 6 puanla birinci sırada yer alıyor. EURO 2024 puan durumu ve fikstür: Türkiye EURO 2024 puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte EURO 2024 Türkiye F grubu fikstür puan durumu

EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

EURO 2024 PUAN DURUMU TÜRKİYE (F GRUBU)
1- Portekiz 6 puan
2- Türkiye 3 puan
3- Çekya 1 puan
4- Gürcistan 1 puan

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EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

AVRUPA ŞAMPİYONASI F GRUBU FİKSTÜR
26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
22.00 Gürcistan - Portekiz
22.00 Çekya - Türkiye

EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

EURO 2024 PUAN DURUMU
A GRUBU:
1. Almanya: 6
2. İsviçre: 4
3. İskoçya: 1
4. Macaristan: 0
B GRUBU:
1. İspanya: 6
2. İtalya: 3
3. Arnavutuluk: 1
4. Hırvatistan: 1

C GRUBU:
1. İngiltere: 4
2. Danimarka: 2
3. Slovakya: 2
4. Sırbistan: 1
D GRUBU:
1. Hollanda: 4
2. Fransa: 4
3. Avusturya: 3
4. Polonya: 0
E GRUBU:
1. Romanya: 3
2. Belçika: 3
3. Slovakya: 3
4. Ukrayna: 3

EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

TÜRKİYE EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna geçecek. Türkiye, Portekiz karşılaşmasında 3-0 kaybetti. Türkiye'nin gruptan çıkması Çekya maçına göre değişiklik gösterecek.
Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16'ya adını yazdıracak. Beraberlik durumunda Ay-yıldızlılar puanını 4'e yükseltecek ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi durumunda ikinci olacak. Mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarını bekleyecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda en iyi 3'üncülük hesapları yapılacak.
Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.

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