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EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:10
EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması
EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Takımımız F Grubu mücadelesini sürdürüyor. Türkiye Euro 2024 puan durumu ve sıralaması takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 grup çalarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu 29 Haziran tarihinden başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Berlin'de gerçekleşen organizasyon tüm dünyada yankı uyandırıyor. Türkiye EURO 2024 puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte EURO 2024 puan durumu ve fikstür