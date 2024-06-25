EURO 2024 PUAN DURUMU VE GÜNCEL MAÇ TARİHLERİ: EURO 2024 Türkiye puan sıralamasında kaçıncı? İşte F grubu sıralaması

TÜRKİYE EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna geçecek. Türkiye, Portekiz karşılaşmasında 3-0 kaybetti. Türkiye'nin gruptan çıkması Çekya maçına göre değişiklik gösterecek.

Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16'ya adını yazdıracak. Beraberlik durumunda Ay-yıldızlılar puanını 4'e yükseltecek ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi durumunda ikinci olacak. Mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarını bekleyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda en iyi 3'üncülük hesapları yapılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.