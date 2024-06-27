EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri arasında Türkiye Avusturya maçı da yerini aldı. UEFA tarafından belirlenen sisteme göre eşleşmeleri tamamlanan ülkeler hazırlıklara başladı. Avrupa Şampiyonası maç takvimi ile çeyrek final, yarı final ve final maçı tarihi sorgulanıyor. Peki; EURO 2024 Son 16 turu maçları ne zaman başlıyor?