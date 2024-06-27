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Haberler Yaşam EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:36

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

EURO 2024 son 16 eşleşmeleri ve maç takvimi belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası grup maçlarından çıkan takımları belirledi sırada gelecek tur var. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 takımın mücadelesi başlıyor. Peki; EURO 2024 Son 16 turu maçları ne zaman, milli maç hangi tarihte? İşte, EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri ve fikstür...

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri arasında Türkiye Avusturya maçı da yerini aldı. UEFA tarafından belirlenen sisteme göre eşleşmeleri tamamlanan ülkeler hazırlıklara başladı. Avrupa Şampiyonası maç takvimi ile çeyrek final, yarı final ve final maçı tarihi sorgulanıyor. Peki; EURO 2024 Son 16 turu maçları ne zaman başlıyor?

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

EURO 2024 grup maçları ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 takım, son 16 turu için mücadele etmeye hazırlanıyor. Şampiyonada eşleşmeler şu sisteme göre belirleniyor:

1. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

2. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

3. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

4. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

5. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

6. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

7. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

8. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

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EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

TÜRKİYE SON 16 TURUNDA AVUSTURYA İLE EŞLEŞTİ!

EURO 2024 F grubunda üç maç oynayan Türkiye, Gürcistan karşısında 3-1 skor elde edip zirveye oturmuştu. Ardından 2. maçta Portekiz'e yenilen A Milli Takım 3-0 maplubiyet ile ikinci sıraya düştü. Gruptan çıkma ihtimalini Çekya maçına bırakan Milliler, bileti 2-1 skorla kaptı.

Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi Avusturya!

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran Cumartesi:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

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