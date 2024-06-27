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EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:36
EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ | EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?
EURO 2024 son 16 eşleşmeleri ve maç takvimi belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası grup maçlarından çıkan takımları belirledi sırada gelecek tur var. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 takımın mücadelesi başlıyor. Peki; EURO 2024 Son 16 turu maçları ne zaman, milli maç hangi tarihte? İşte, EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri ve fikstür...